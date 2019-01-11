СК РФ: российские журналисты были убиты в ЦАР при ограблении

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«30 июля 2018 года журналисты выехали из Банги в город Сибю, куда прибыли вечером тех же суток. На посту на выезде из этого города центральноафриканские военнослужащие предлагали им переночевать в населенном пункте и предупреждали об опасности ночной поездки, однако россияне, сославшись на нехватку времени, все же отправились в путь», — сказала Петренко.

Она отметила, что в ночное время даже военные патрули предпочитают не передвигаться по территории страны в силу многочисленных бандитствующих группировок.

«На расстоянии 23 км от города Сибю вблизи деревни Кпаку автомобиль был остановлен группой вооруженных людей негроидной расы, говоривших по-арабски. Нападавшие приказали всем выйти из машины, стали требовать отдать вещи, фото- и видеоаппаратуру. После отказа и попытки сопротивления неустановленные лица расстреляли российских граждан. Водитель воспользовался тем, что внимание нападавших отвлечено и на автомобиле покинул место происшествия», — сообщила представитель СК.

Проект «Центр управления расследованиями», отправивший российских журналистов в ЦАР, не обеспечил им охрану, также отметили в СК.

Запросы о правовой помощи

Правоохранительные органы ЦАР частично исполнили запросы России о правовой помощи по данному делу, также отметили в СК.