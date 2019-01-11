СКР обвинил Центр Ходорковского в гибели российских журналистов в ЦАР

Источник: AP 2019

«Необходимо отметить, что инициируя публикации по этой теме (о гибели журналистов из РФ в ЦАР — ИФ) в СМИ интернет-проект “Центр управления расследованиями” явно преследует цель оправдать собственные просчеты при подготовке опасной поездки, предпочитая выдвигать собственные версии и обвинять в этом непричастных», — сообщила журналистам официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, «отрицать очевидное можно будет лишь до тех пор, пока все обстоятельства произошедшего не будут установлены».

Петренко отметила, что лица, причастные к убийству журналистов, пытались их ограбить:

На расстоянии 23 км от города Сибю вблизи деревни Кпаку автомобиль был остановлен группой вооруженных людей негроидной расы, говоривших по-арабски. Нападавшие приказали всем выйти из машины, стали требовать отдать вещи, фото- и видеоаппаратуру.

Она отметила, что после отказа и попытки сопротивления неустановленные лица расстреляли российских граждан. «Водитель воспользовался тем, что внимание нападавших отвлечено, и на автомобиле покинул место происшествия», — заявила Петренко.

По словам представителя СКР, водитель журналистов не имеет отношения к правоохранительным органам страны. «Из показаний водителя Бьенвеню Доувокама, допрошенного с участием российских следователей, следует, что он познакомился с журналистами вечером в день их прибытия в одном из кафе города Банги. Поскольку он владеет английским языком и имеет пикап-внедорожник, журналисты предложили ему сопровождать их в поездках по стране», — сказала Петренко.

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Представитель СКР подчеркнула, что военные ЦАР предостерегали журналистов об опасности ночных поездок по стране, но они проигнорировали проигнорировали это предупреждение. «30 июля 2018 года журналисты выехали из Банги в город Сибю, куда прибыли вечером тех же суток. На посту на выезде из этого города центральноафриканские военнослужащие предлагали им переночевать в населенном пункте и предупреждали об опасности ночной поездки», — сказала Петренко. По ее словам, россияне продолжили путь, «сославшись на нехватку времени».

Версия центра «Досье»

Накануне центр «Досье» Михаила Ходорковского опубликовал в СМИ результаты расследования убийства российских журналистов. По данным центра, за российскими журналистами с момента прилета в ЦАР следил сотрудник центральноафриканской жандармерии, который вместе с еще двумя африканцами и тремя европейцами находился на месте убийства.

Этот сотрудник неоднократно связывался с водителем, сопровождавшим журналистов в ЦАР (по данным центра «Досье», он также является бывшим сотрудником жандармерии), а также гражданином России Александром Сотовым, который в расследовании называется «подчиненным и доверенным сотрудником советника президента ЦАР по безопасности Валерия Захарова, тесно связанного с бизнесом Евгения Пригожина».

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Ранее в пятницу Федеральное агентство новостей обратилось в СК РФ с просьбой запросить информацию о расследовании убийства российских журналистов у коллег в ЦАР и проверить материалы центра «Досье».

В ФАН отметили, что центр «распространяет в социальных сетях и СМИ информацию о сотруднике Федерального агентства новостей Кирилле Романовском, которая порочит его честь и репутацию военного корреспондента».

Убийство российских журналистов в ЦАР

30 июля в Центральноафриканской Республике в результате нападения неизвестных были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Они приехали в Африку для съемок фильма о частных военных компаниях для «Центра управления расследованиями», основанного и финансировавшегося Михаилом Ходорковским.