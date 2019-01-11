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16:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Абхазия и Южная Осетия отгородились от свиного гриппа

Границы частично признанных республик с Грузией закрыты.

Власти Абхазии и Южной Осетии (ЮО) решили закрыть все пограничные переходы с Грузией, где продолжается вспышка смертельно опасного вируса H1N1, унесшего жизни уже 15 человек. Впрочем, несколько пациентов из Абхазии все же доставлены в Грузию для лечения.

В пятницу утром Комитет госбезопасности Южной Осетии (КГБ) объявил о закрытии южноосетинско-грузинской границы. Решение ведомство мотивировало охраной здоровья граждан в связи со вспышкой свиного гриппа в Грузии. Речь идет о запрете передвижения через единственный КПП в Ленингорском районе.

В сообщении КГБ ЮО говорится, что Совет безопасности республики, «обсудив на специальном заседании ситуацию с распространением опасного заболевания в соседней стране», во избежание заражения граждан ЮО «решил временно прекратить работу КПП на государственной границе с Грузией с 20:00 11 января». Впрочем, по сведениям «Ъ», КПП «Ленингор», по сути, закрыт уже с середины дня пятницы.

Болезнь
Свиной грипп – грипп А (H1N1)

Накануне аналогичное решение приняла и пограничная служба Абхазии, введя на КПП «Ингури» карантин, по сути означающий полное прекращение пропуска граждан в обоих направлениях, за исключением особых случаев и специального разрешения.

Несмотря на продолжающийся конфликт Тбилиси с бывшими автономиями, до сих пор оба пропускных пункта работали нормально и, как неоднократно отмечал МИД РФ в заявлениях по «грузино-абхазской» и «грузино-осетинской» тематикам, «ежедневно границу пересекали сотни людей в обоих направлениях».

Судя по всему, на решение властей Абхазии и Южной Осетии повлияли сообщения о быстром росте числа погибших от свиного гриппа в Грузии. Так, вечером в четверг от вируса H1N1 погиб 13-й пациент — 22-летняя девушка. По свидетельству родных, до заражения она была абсолютно здорова и не страдала какими-либо хроническими заболеваниями.

Но закрытие границы все же не обезопасило частично признанные государства от проникновения свиного гриппа.

В ночь на пятницу из Абхазии в соседний грузинский город Зугдиди доставили двух человек, больных гриппом.

Отметим, что так называемая реферальная программа правительства Грузии предусматривает полностью бесплатное лечение этнических абхазов, живущих в Абхазии, от любых заболеваний и бесплатные операции, в том числе наиболее дорогостоящие. Другие жители Абхазии (в том числе грузины, русские, армяне и пр.) не имеют доступа к реферальной программе и могут пользоваться лишь общегражданской программой «Всеобщее страхование здоровья», предусматривающей лишь частичное покрытие расходов на лечение и операции.

Георгий Двали, Тбилиси

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