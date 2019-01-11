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16:23 (мск), источник: RTVi

Число жертв «свиного гриппа» в Грузии достигло 15 человек

В Грузии число жертв «свиного гриппа» достигло 15 человек. Об этом 11 января сообщаетТАСС со ссылкой на директора Национального центра по контролю над заболеваниями Минздрава Грузии Амирана Гамкрелидзе.

Источник: AP 2019

Только за последние сутки после заражения вирусом H1N1 умерли двое человек.

Как отметил Гамкрелидзе, поводов для паники нет. Он добавил, что при наличии симптомов не нужно заниматься самолечением, лучше обратиться к врачу. По статистике Минздрава Грузии, в большинстве случаев причиной летального исхода стало слишком позднее обращение к специалистам.

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По данным местного телеканала 1TV, в больницах находятся больше 800 человек, 44 из них в тяжелом состоянии.

Из-за распространения вируса гриппа в некоторых клиниках Грузии объявили карантин, вход туда ограничен. При этом с 7 января пять учреждений по оказанию первичной медицинской помощи в Тбилиси работают в продленном режиме — с 10.00 до 22.00 местного времени, с 8 января — в круглосуточном режиме.

Занятия в школах Грузии начнутся не 15 января, как предполагалось раньше, а 21 января.

Министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко заявил, что с 12 января антивирусные медикаменты выдаются заболевшим гражданам бесплатно. Он добавил, что «расходы на бесплатную выдачу этих антивирусных медикаментов будут возмещены за счет субсидий государства».

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