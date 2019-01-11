Число жертв «свиного гриппа» в Грузии достигло 15 человек

Источник: AP 2019

Только за последние сутки после заражения вирусом H1N1 умерли двое человек.

Как отметил Гамкрелидзе, поводов для паники нет. Он добавил, что при наличии симптомов не нужно заниматься самолечением, лучше обратиться к врачу. По статистике Минздрава Грузии, в большинстве случаев причиной летального исхода стало слишком позднее обращение к специалистам.

Новость Абхазия и Южная Осетия отгородились от свиного гриппа

По данным местного телеканала 1TV, в больницах находятся больше 800 человек, 44 из них в тяжелом состоянии.

Из-за распространения вируса гриппа в некоторых клиниках Грузии объявили карантин, вход туда ограничен. При этом с 7 января пять учреждений по оказанию первичной медицинской помощи в Тбилиси работают в продленном режиме — с 10.00 до 22.00 местного времени, с 8 января — в круглосуточном режиме.

Занятия в школах Грузии начнутся не 15 января, как предполагалось раньше, а 21 января.