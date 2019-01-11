Число жертв «свиного гриппа» в Грузии достигло 15 человек

Только за последние сутки после заражения вирусом H1N1 умерли двое человек.
Как отметил Гамкрелидзе, поводов для паники нет. Он добавил, что при наличии симптомов не нужно заниматься самолечением, лучше обратиться к врачу. По статистике Минздрава Грузии, в большинстве случаев причиной летального исхода стало слишком позднее обращение к специалистам.
По данным местного телеканала 1TV, в больницах находятся больше 800 человек, 44 из них в тяжелом состоянии.
Из-за распространения вируса гриппа в некоторых клиниках Грузии объявили карантин, вход туда ограничен. При этом с 7 января пять учреждений по оказанию первичной медицинской помощи в Тбилиси работают в продленном режиме — с 10.00 до 22.00 местного времени, с 8 января — в круглосуточном режиме.
Занятия в школах Грузии начнутся не 15 января, как предполагалось раньше, а 21 января.
Министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко заявил, что с 12 января антивирусные медикаменты выдаются заболевшим гражданам бесплатно. Он добавил, что «расходы на бесплатную выдачу этих антивирусных медикаментов будут возмещены за счет субсидий государства».