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01:43 (мск), источник: РИА Новости

Израильские самолеты нанесли удары по окрестностям Дамаска, сообщают СМИ

ДАМАСК, 12 янв — РИА Новости. Израильские военные самолеты нанесли ракетные удары по окрестностям Дамаска, ПВО Сирии сбила большую часть ракет, сообщает гостелеканал Ikhbariya.

Источник: AP 2019

«В 23.15 (0.15 субботы мск) израильские военные самолеты, прибывшие с севера Израиля, запустили несколько ракет по окрестностям Дамаска. Наша ПВО немедленно отразила атаку и сбила большую часть ракет», — сказал каналу военный источник.

«Ущерб от атаки нанесен лишь складу в районе международного аэропорта Дамаска», — добавил источник.

По данным телеканала, атака не повлияла на работу международного аэропорта Дамаска. Согласно данным портала Flightradar, вскоре после атаки в 23.58 (0.58 субботы мск) из дамаскского аэропорта вылетел лайнер сирийской авиакомпании Syrian Air, следующий в Бахрейн.

Ikhbariya ранее сообщил, что летевшие со стороны района Галилейский палец (на границе с Ливаном) израильские военные самолеты запустили в ночь на субботу несколько ракет по окрестностям Дамаска. ПВО Сирии сбила большую часть ракет, ущерб был нанесен лишь складу в районе международного аэропорта столицы Сирии.

По свидетельству корреспондента РИА Новости, в ночь на субботу в Дамаске прогремели несколько мощных взрывов.

Налеты израильской авиации

Предыдущая подобная атака произошла 25 декабря. Тогда самолеты ВВС Израиля нанесли удары по Сирии, находясь в воздушном пространстве Ливана. Сирийское государственное агентство SANA сообщило, что в ходе налета был поврежден склад боеприпасов и ранены трое военнослужащих, хотя большинство израильских ракет были сбиты. Атака была беспрецедентно длительной — более полутора часов.

Представитель российского Минобороны Игорь Конашенков заявил, что израильская авиация нанесла удары по Сирии в момент, когда в аэропорты Бейрута и Дамаска заходили на посадку гражданские лайнеры.

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