Ранения при взрыве в Париже получили 20 человек

«Более 200 пожарных задействованы в спасательной операции. «Последствия (взрыва — ИФ), видимо, серьезные. Выражаю поддержку пострадавшим и их близким», — написал Кастанер в твиттере. Он сказал журналистам, что причина взрыва — «явно бытовая», а пожарные продолжают работу на месте происшествия.

Как сообщалось, в булочной в девятом округе Парижа утром сначала разгорелся пожар, затем прогремел взрыв. Пожарные считают, что причиной происшествия могла стать утечка газа. В этом же квартале расположены многие любимые туристами объекты — парижская опера, ряд музеев, крупный концертный зал, а также — знаменитые магазины на бульваре Осман.