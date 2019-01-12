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13:14 (мск), источник: Интерфакс

Ранения при взрыве в Париже получили 20 человек

Москва. 12 января. INTERFAX.RU — Минимум 20 человек получили ранения из-за сильного взрыва, произошедшего в субботу утром в одном из центральных кварталов Парижа, сообщают в столичной полиции.

Источник: Reuters

Состояние двух пострадавших — критическое.

По информации газеты Le Figaro, среди пострадавших — трое пожарных. Место происшествия на улице Тревиз посетили глава МВД Франции Кристоф Кастанер, премьер-министр Эдуар Филипп, мэр столицы Анна Идальго.

«Более 200 пожарных задействованы в спасательной операции. «Последствия (взрыва — ИФ), видимо, серьезные. Выражаю поддержку пострадавшим и их близким», — написал Кастанер в твиттере. Он сказал журналистам, что причина взрыва — «явно бытовая», а пожарные продолжают работу на месте происшествия.

Как сообщалось, в булочной в девятом округе Парижа утром сначала разгорелся пожар, затем прогремел взрыв. Пожарные считают, что причиной происшествия могла стать утечка газа. В этом же квартале расположены многие любимые туристами объекты — парижская опера, ряд музеев, крупный концертный зал, а также — знаменитые магазины на бульваре Осман.

В центре Парижа прогремел мощный взрыв
Во время загрузки произошла ошибка.
12:12 (мск)© Ньюстюб
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