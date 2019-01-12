После ЧП в Магнитогорске планируют расселить жителей еще двух подъездов

В субботу в Магнитогорск прибыл министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, который осмотрел жилой дом, где произошел взрыв газа.
«Возникли еще моменты и сомнения по поводу того, что придется отселить из 9 и 10 подъезда жильцов для проведения демонтажных работ. Мы договорились, что на месте посмотрим. И мы поддержали сегодня их сомнения — при проведении демонтажных работ, когда они перейдут в активную фазу, жителей 9 и 10 подъездов нужно отселить», — сказал он журналистам.
Он уточнил, что такое заключение по итогам совещания есть.
В Магнитогорске 31 декабря в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Погибли 39 человек.
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