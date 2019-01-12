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13:48 (мск), источник: РИА Новости

После ЧП в Магнитогорске планируют расселить жителей еще двух подъездов

ЧЕЛЯБИНСК, 12 янв — РИА Новости. Жителей двух подъездов — 9 и 10 — временно расселят из жилого дома Магнитогорска, пострадавшего после взрыва газа, на время демонтажных работ, сообщил в субботу министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

Взрыв газа в Магнитогорске
Источник: РИА Новости

В субботу в Магнитогорск прибыл министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, который осмотрел жилой дом, где произошел взрыв газа.

«Возникли еще моменты и сомнения по поводу того, что придется отселить из 9 и 10 подъезда жильцов для проведения демонтажных работ. Мы договорились, что на месте посмотрим. И мы поддержали сегодня их сомнения — при проведении демонтажных работ, когда они перейдут в активную фазу, жителей 9 и 10 подъездов нужно отселить», — сказал он журналистам.

Он уточнил, что такое заключение по итогам совещания есть.

В Магнитогорске 31 декабря в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Погибли 39 человек.

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9 января© Ньюстюб
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