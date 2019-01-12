После ЧП в Магнитогорске планируют расселить жителей еще двух подъездов

«Возникли еще моменты и сомнения по поводу того, что придется отселить из 9 и 10 подъезда жильцов для проведения демонтажных работ. Мы договорились, что на месте посмотрим. И мы поддержали сегодня их сомнения — при проведении демонтажных работ, когда они перейдут в активную фазу, жителей 9 и 10 подъездов нужно отселить», — сказал он журналистам.