Уничтоженные в Дагестане боевики вербовали молодежь в «ИГ»

Источник: Российская газета

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК). В ведомстве рассказали, что боевиков удалось опознать.

«Они причастны к вербовке молодежи в ряды международной террористической организации и оказанию пособнической помощи бандитам, действовавшим в Каспийске и уничтоженным в ходе контртеррористических операций в 2017 году», — отметили в ведомстве.

Кроме того стало известно, что ликвидированные боевики собирались напасть на один из религиозных объектов и на сотрудников правоохранительных органов.