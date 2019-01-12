При взрыве в центре Парижа погибли два человека

Источник: Reuters

Ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, чье выступление транслировал телеканал BFM, сообщил о четырех погибших. Он утверждал, что среди жертв также есть двое гражданских лиц.

По информации прокуратуры, легкие ранения и травмы получили 37 человек. По данным префектуры полиции, в тяжелом состоянии находятся 10 граждан.

В свою очередь Кастанер сообщал, что один из 10 находящихся в крайне тяжелом состоянии — пожарный.

Кастанер уточнил, что опасности для жизни остальных пострадавших нет. «Всего в относительно тяжелом состоянии находятся 37 человек», — сообщил министр. Он отметил отвагу пожарных, которые «смогли спасти своих товарищей, в течение полутора часов находившихся под завалами здания». «При этом они очень сильно рисковали собственной жизнью», — отметил министр.

Кастанер сообщил, что всем эвакуированным жителям квартала предоставлено временное жилье. Согласно его данным, «работы на месте взрыва будут продолжаться еще в течение 24 часов». В частности, совместно с муниципальными службами будет проведена оценка состояния пострадавшего здания, а также соседних домов.