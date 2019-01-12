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15:13 (мск), источник: ТАСС

При взрыве в центре Парижа погибли два человека

ПАРИЖ, 12 января. /ТАСС/. Парижская прокуратура привела в субботу уточненные данные о числе погибших при взрыве газа на улице Тревиз. Согласно новым сведениям, погибли два человека, оба пожарные.

Источник: Reuters

Ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, чье выступление транслировал телеканал BFM, сообщил о четырех погибших. Он утверждал, что среди жертв также есть двое гражданских лиц.

По информации прокуратуры, легкие ранения и травмы получили 37 человек. По данным префектуры полиции, в тяжелом состоянии находятся 10 граждан.

В свою очередь Кастанер сообщал, что один из 10 находящихся в крайне тяжелом состоянии — пожарный.

Кастанер уточнил, что опасности для жизни остальных пострадавших нет. «Всего в относительно тяжелом состоянии находятся 37 человек», — сообщил министр. Он отметил отвагу пожарных, которые «смогли спасти своих товарищей, в течение полутора часов находившихся под завалами здания». «При этом они очень сильно рисковали собственной жизнью», — отметил министр.

Кастанер сообщил, что всем эвакуированным жителям квартала предоставлено временное жилье. Согласно его данным, «работы на месте взрыва будут продолжаться еще в течение 24 часов». В частности, совместно с муниципальными службами будет проведена оценка состояния пострадавшего здания, а также соседних домов.

По данным прокурора Парижа Реми Эйтза, начатое следствие «рассматривает все возможные варианты произошедшего». Эйтз подтвердил, что на нынешнем этапе складывается впечатление, что взрыв был вызван утечкой газа.

Мощный взрыв прогремел в центре Парижа
Во время загрузки произошла ошибка.
14:42 (мск)© Ньюстюб
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