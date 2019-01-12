Врачи спасли ногу младенцу из Магнитогорска
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Состояние ребенка, эвакуированного из Магнитогорска в Москву после обрушения в жилом доме, постепенно улучшается — ножку малыша удастся спасти, сообщила
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Состояние ребенка, эвакуированного из Магнитогорска в Москву после обрушения в жилом доме, постепенно улучшается — ножку малыша удастся спасти, сообщила
Самолет с найденным после взрыва газа и обрушения подъезда дома в Магнитогорске мальчиком прилетел в Москву во вторник вечером. Ребенка, оказавшегося под завалами, спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан. По данным Минздрава, младенец в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, у него серьезные обморожения, а также закрытая
«Врачи московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии продолжают пристально наблюдать за состоянием десятимесячного Вани Фокина. За минувшую неделю оно было стабильным, с видимыми улучшениями. Можно говорить о том, что ножка малыша теперь находится вне угрозы», — говорится в сообщении.
В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В четверг МЧС завершило спасательную операцию,
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