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21:48 (мск), источник: РИА Новости

Врачи спасли ногу младенцу из Магнитогорска

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Состояние ребенка, эвакуированного из Магнитогорска в Москву после обрушения в жилом доме, постепенно улучшается — ножку малыша удастся спасти, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.

Взрыв газа в Магнитогорске
Источник: РИА "Новости"

Самолет с найденным после взрыва газа и обрушения подъезда дома в Магнитогорске мальчиком прилетел в Москву во вторник вечером. Ребенка, оказавшегося под завалами, спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан. По данным Минздрава, младенец в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, у него серьезные обморожения, а также закрытая черепно-мозговая травма.

«Врачи московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии продолжают пристально наблюдать за состоянием десятимесячного Вани Фокина. За минувшую неделю оно было стабильным, с видимыми улучшениями. Можно говорить о том, что ножка малыша теперь находится вне угрозы», — говорится в сообщении.

После возвращения в сознание малыш постепенно переходит на самостоятельное питание, а также проявляет эмоциональную активность, общается с мамой, уточнили в пресс-службе.

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В четверг МЧС завершило спасательную операцию, из-под завалов были извлечены тела 39-ти человек.

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