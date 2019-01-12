Врачи спасли ногу младенцу из Магнитогорска

Источник: РИА "Новости"

Самолет с найденным после взрыва газа и обрушения подъезда дома в Магнитогорске мальчиком прилетел в Москву во вторник вечером. Ребенка, оказавшегося под завалами, спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан. По данным Минздрава, младенец в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, у него серьезные обморожения, а также закрытая черепно-мозговая травма.

«Врачи московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии продолжают пристально наблюдать за состоянием десятимесячного Вани Фокина. За минувшую неделю оно было стабильным, с видимыми улучшениями. Можно говорить о том, что ножка малыша теперь находится вне угрозы», — говорится в сообщении.

После возвращения в сознание малыш постепенно переходит на самостоятельное питание, а также проявляет эмоциональную активность, общается с мамой, уточнили в пресс-службе.