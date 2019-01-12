Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стали известны подробности избиения Павлом Прилучным своей жены
В России появится новый большой автозавод
Продукты, которых теперь можно не бояться
Мама спасенного в Магнитогорске Вани дала откровенное интервью
В Москве нашли квартиру с прачечной за 1 миллион в месяц
В России вступил в силу целый ряд новых законов Касаются они дачников, рыбаков, грибников и индивидуальных предпринимателей
Стеша Маликова показала подросшего брата
«Клуб юного электрика»: 5-летний сын Пугачевой и Галкина играет в игры для десятиклассников
Женщина, пребывающая 10 лет в коме, родила
Мифы о здоровье, в которые пора перестать верить
“Закрыл в доме и избивал”: Прилучный напал на свою жену
Коллеги изнасиловали работницу скорой помощи
Меркель предупредила о катастрофе в Европе
Немцы объяснили, почему не любят туристов из РФ
5 вероятных сценариев гибели Земли (вы удивитесь)
Новое российское оружие опередило время (фото)
В Москве нашли квартиру с прачечной за 1 миллион в месяц
Кто поможет россиянам осилить долги за ЖКХ
Фоторепортажи
12Католики по всему миру встретили Рождество
8Трамп посетил границу с Мексикой
17:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Опубликовано видео аварии с участием 30 автомобилей в Ростовской области

В Миллеровском районе Ростовской области на федеральной автодороге М-4 «Дон» произошло массовое ДТП. Видеозапись с места происшествия была опубликована в Instagram-аккаунте «23 регион» в субботу, 12 января.

Как уточняет РИА Новости, причиной происшествия могли стать неблагоприятные погодные условия и несоблюдение скоростного режима участниками дорожного движения. «На участке с 852 по 854 километр трассы зарегистрировано шесть ДТП с участием почти 30 транспортных средств», — рассказали в оперативном штабе на месте инцидента.

На записи видны поврежденные автомобили, перекрывшие движение по одной из сторон трассы.

Сообщается, что в результате происшествия пострадали как минимум два человека. Движение по дороге было организовано реверсивным способом.

 Самые нелепые поступки чиновников в 2018 году
Москва отреагировала на угрозы Лукашенко
Пентагон пока не начал переброску военнослужащих из Сирии
Чиновницу могут лишить поста за некорректный совет врачам
Сражавшихся против СССР венгров назвали героями
Белорусы отправили россиянина в колонию за 0,01 грамма кокаина
В Амурской области женщину по ошибке доставили в морг
«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов
Борис Джонсон женится на своей возлюбленной
Спорт
Блистательная гонка Васильевой! У женской сборной есть будущее Три россиянки провели отличный пасьют, ещё три девушки вынесли всех на Кубке IBU. Кажется, женский биатлон снова интригует
Hi-Tech
Какие технологии СССР подглядел у Запада (даже «Ну, погоди!») «Волк и яйца» тоже в списке.
Авто
В России появится новый большой автозавод Японская компания Isuzu приняла решение построить собственный автозавод
Кино
Александр Петров: «Что же мне теперь, не сниматься?» Исполнитель главной роли в фильме «Т-34», побившем рекорды по кассовым сборам, опровергает стереотипы о российском кинопроизводстве и о себе самом
Недвижимость
Ради чего россияне сметают недвижимость в Молдове и на Карибах
Раскрыты масштабы подорожания ЖКХ в России
Жильцы дома в Магнитогорске — о своем отношении к переселению
Как отбелить пожелтевший пластик на окнах, подоконниках, холодильниках?
Популярные темы на «Детях»
Мамы, бабушки, рюкзаки и мальчики. 433
столичное 224
Поддержите милые 190
измена 169
Леди
Трудно быть худой: как Беллу Хадид унижают за стройность Рассказываем на примере модели Victoria’s Secret Беллы Хадид, как тяжело быть стройной.
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как быстро удалить старые обои со стены
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь