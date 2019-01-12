Опубликовано видео аварии с участием 30 автомобилей в Ростовской области
В Миллеровском районе Ростовской области на федеральной автодороге М-4 «Дон» произошло массовое ДТП. Видеозапись с места происшествия была опубликована в
В Миллеровском районе Ростовской области на федеральной автодороге М-4 «Дон» произошло массовое ДТП. Видеозапись с места происшествия была опубликована в
Как уточняет РИА Новости, причиной происшествия могли стать неблагоприятные погодные условия и несоблюдение скоростного режима участниками дорожного движения. «На участке с 852 по 854 километр трассы зарегистрировано шесть ДТП с участием почти 30 транспортных средств», — рассказали в оперативном штабе на месте инцидента.
На записи видны поврежденные автомобили, перекрывшие движение по одной из сторон трассы.
Сообщается, что в результате происшествия пострадали как минимум два человека. Движение по дороге было организовано реверсивным способом.