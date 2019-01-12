Опубликовано видео аварии с участием 30 автомобилей в Ростовской области

Как уточняет РИА Новости, причиной происшествия могли стать неблагоприятные погодные условия и несоблюдение скоростного режима участниками дорожного движения. «На участке с 852 по 854 километр трассы зарегистрировано шесть ДТП с участием почти 30 транспортных средств», — рассказали в оперативном штабе на месте инцидента.

На записи видны поврежденные автомобили, перекрывшие движение по одной из сторон трассы.