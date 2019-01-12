В Ингушетии обстреляли машину главы регионального центра «Э»
Неизвестные обстреляли иномарку, в которой находился начальник центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркаев и трое его подчиненных.
Неизвестные обстреляли иномарку, в которой находился начальник центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркаев и трое его подчиненных.
Инцидент произошел на трассе «Кавказ» недалеко от ингушского селения Барсуки.
Очевидцы сообщили, что стрельба началась, когда автомобиль полицейского замедлил ход, выезжая со второстепенной дороги на главную. По предварительным данным, стрельба велась из проезжавшей мимо «Лады Гранта».
Эльджаркаев и двое сотрудников центра ранены, их доставили в Назрановскую городскую больницу. По словам медиков, их жизни ничего не угрожает. В МВД Ингушетии связывают нападение с профессиональной деятельностью полицейских.
Муса Мурадов.
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