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00:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Мэр польского Гданьска госпитализирован после нападения

Неизвестный мужчина с ножом напал на мэра польского Гданьска Павла Адамовича во время благотворительного концерта, сообщает местный интернет-портал Onet. Мэр госпитализирован в тяжелом состоянии.

Преступник выбежал на сцену на концерте и заявил, что его незаконно посадили в тюрьму в годы правления предыдущего правительства Польши. Завязалась потасовка, во время которой мэр был ранен. Его сначала пытались реанимировать на месте, после чего увезли в больницу.

Нападавший задержан. На месте происшествия работает полиция.

Состояние здоровья мэра оценивается как «очень серьезное», заявили «РИА Новости» в Университетском клиническом центре Гданьска. «Пока никакой информации о его состоянии подаваться не будет. Завтра (14 января.— “Ъ”) запланирована пресс-конференция в госпитале», — добавили в клинике.

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