Мэр польского Гданьска госпитализирован после нападения
Неизвестный мужчина с ножом напал на мэра польского Гданьска Павла Адамовича во время благотворительного концерта, сообщает местный
Неизвестный мужчина с ножом напал на мэра польского Гданьска Павла Адамовича во время благотворительного концерта, сообщает местный
Преступник выбежал на сцену на концерте и заявил, что его незаконно посадили в тюрьму в годы правления предыдущего правительства Польши. Завязалась потасовка, во время которой мэр был ранен. Его сначала пытались реанимировать на месте, после чего увезли в больницу.
Состояние здоровья мэра оценивается как «очень серьезное», заявили «РИА Новости» в Университетском клиническом центре Гданьска. «Пока никакой информации о его состоянии подаваться не будет. Завтра (14 января.— “Ъ”) запланирована