Мэр польского Гданьска госпитализирован после нападения

Преступник выбежал на сцену на концерте и заявил, что его незаконно посадили в тюрьму в годы правления предыдущего правительства Польши. Завязалась потасовка, во время которой мэр был ранен. Его сначала пытались реанимировать на месте, после чего увезли в больницу.