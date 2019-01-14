В многоэтажном доме в Ростовской области произошел взрыв газа

В результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области обрушились два этажа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС. Под завалами остаются шесть человек. По информации МЧС, погиб один человек, семеро спасены, пострадали восемь. Спасатели извлекли из-под обломков живого двухлетнего ребенка и его мать.