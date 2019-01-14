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08:44 (мск), источник: Коммерсантъ

В многоэтажном доме в Ростовской области произошел взрыв газа

В результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области обрушились два этажа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС. Под завалами остаются шесть человек. По информации МЧС, погиб один человек, семеро спасены, пострадали восемь. Спасатели извлекли из-под обломков живого двухлетнего ребенка и его мать.

«На девятом и восьмом этаже девятиэтажного дома обрушения. Информация о пострадавших уточняется», — сообщил собеседник ТАСС. Бытовой газ взорвался в доме № 16 на улице Хабарова — предварительно на девятом этаже, уточняет МЧС. Всего в доме 72 квартиры, повреждены четыре. На седьмом этаже треснули стены.

Из здания эвакуированы 140 жильцов. К месту происшествия выехал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Источник «Интерфакса» отмечает, что причиной хлопка стали нарушения при эксплуатации газового оборудования. В аварийно-диспетчерской службе полагают, что взорвался газовый баллон.
Взрыв газа в Шахтах: погиб один человек
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08:57 (мск)© Ньюстюб
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