В результате взрыва газа в городе Шахты погиб один человекhttps://t.co/0RcooG3sQJ pic.twitter.com/oOBYVHM14D— #говоритмосква (@govoritmsk) 14 января 2019 г.
В многоэтажном доме в Ростовской области произошел взрыв газа
В результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области обрушились два этажа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС. Под завалами остаются шесть человек. По информации МЧС, погиб один человек, семеро спасены, пострадали восемь. Спасатели извлекли
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