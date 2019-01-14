Обрушение жилого дома произошло в Ростовской области

Взрыв газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области произошел на девятом этаже, сообщил «Интерфаксу» в понедельник информированный источник.

«Взрыв произошел на девятом этаже девятиэтажного дома», — сказал собеседник агентства.

«В результате взрыва повреждены две квартиры на 9 и две на 8 этажах», — сказал источник.

«Спасены пять человек. В доме проводится эвакуация. Все подробности уточняются», — сказал собеседник агентства.

«Предварительно под завалами на восьмом этаже могут находиться три человека», — добавил источник.