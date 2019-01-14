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07:39 (мск), источник: Интерфакс

Обрушение жилого дома произошло в Ростовской области

Москва. 14 января. INTERFAX.RU — «Спасены пять человек. В доме проводится эвакуация», — рассказал источник.

Взрыв газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области произошел на девятом этаже, сообщил «Интерфаксу» в понедельник информированный источник.

«Взрыв произошел на девятом этаже девятиэтажного дома», — сказал собеседник агентства.

«В результате взрыва повреждены две квартиры на 9 и две на 8 этажах», — сказал источник.

«Спасены пять человек. В доме проводится эвакуация. Все подробности уточняются», — сказал собеседник агентства.

«Предварительно под завалами на восьмом этаже могут находиться три человека», — добавил источник.

Он добавил, что из здания в пункт временного размещения эвакуировано 140 человек.

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