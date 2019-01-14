Обрушение жилого дома произошло в Ростовской области
Москва. 14 января. INTERFAX.RU — «Спасены пять человек. В доме проводится эвакуация», — рассказал источник.
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Москва. 14 января. INTERFAX.RU — «Спасены пять человек. В доме проводится эвакуация», — рассказал источник.
Взрыв газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области произошел на девятом этаже, сообщил «Интерфаксу» в понедельник информированный источник.
«Взрыв произошел на девятом этаже девятиэтажного дома», — сказал собеседник агентства.
«В результате взрыва повреждены две квартиры на 9 и две на 8 этажах», — сказал источник.
«Спасены пять человек. В доме проводится эвакуация. Все подробности уточняются», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что из здания в пункт временного размещения эвакуировано 140 человек.
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