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07:44 (мск), источник: РИА Новости

В Ростовской области эвакуировали 140 человек после взрыва бытового газа

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Порядка 140 человек эвакуированы из 9-этажного жилого дома в городе Шахты Ростовской области после взрыва газовоздушной смеси, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Источник: РИА Новости

Взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. По предварительным данным, пострадали 5 человек.

«Эвакуация жильцов (140 человек) дома проведена, размещаются в ПВР на базе детского дома культуры», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в готовность после ЧП приведены аэромобильные группы центра «Лидер», отряда «Центроспас», Донского спасательного центра, Главного управления МЧС по Ростовской области и Краснодарскому краю, а также два самолета Ил-76 и один «Суперджет-100» на подмосковном аэродроме Жуковский.

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