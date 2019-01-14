В Ростовской области эвакуировали 140 человек после взрыва бытового газа

Взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. По предварительным данным, пострадали 5 человек.

«Эвакуация жильцов (140 человек) дома проведена, размещаются в ПВР на базе детского дома культуры», — сказал собеседник агентства.

«Эвакуация жильцов (140 человек) дома проведена, размещаются в ПВР на базе детского дома культуры», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в готовность после ЧП приведены аэромобильные группы центра «Лидер», отряда «Центроспас», Донского спасательного центра, Главного управления МЧС по Ростовской области и Краснодарскому краю, а также два самолета Ил-76 и один «Суперджет-100» на подмосковном аэродроме Жуковский.