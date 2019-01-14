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10:21 (мск), источник: Интерфакс

Грузовой «Боинг» разбился при посадке в окрестностях Тегерана

На борту было 10 человек, их гибель не подтверждена.

Москва. 14 января. INTERFAX.RU — Грузовой самолет «Боинг-707» в понедельник потерпел крушение к западу от Тегерана. Об этом сообщает иранская информационная служба гражданской авиации.

Самолет упал в аэропорту города Караджа. На борту самолета находились 10 человек. Их гибель не подтверждена.

Местные СМИ отмечают, что катастрофа произошла из-за сложных погодных условий.

Позже стало известно, что пилоты грузового «Боинга» не смогли затормозить на взлетно-посадочной полосе аэропорта города Караджа, после чего самолет врезался в городские постройки.

Об этом сообщили западные СМИ со ссылкой на представителя иранских авиационных властей.

«(Разбившимся — ИФ) самолетом был грузовой “Боинг-707”, который “проскочил” взлетно-посадочную полосу во время посадки», — сказал он.

Некоторые СМИ отмечают, что самолет должен был сесть в аэропорту «Пайям», однако по ошибке попытался приземлиться в аэропорту «Фатх», который тоже расположен в Карадже.

Как сообщалось, самолет летел из Бишкека.

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