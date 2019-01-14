Многоэтажный обвал: в Шахтах рухнула часть дома

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Два этажа многоквартирного дома рухнули в городе Шахты Ростовской области. Предположительно, из-за взрыва бытового газа — по той же причине две недели назад произошла трагедия в Магнитогорске. По последним данным, в результате ЧП в Шахтах погибла женщина, ее дочь и муж госпитализированы. Судьба нескольких человек остается неизвестной. Подробнее читайте в материале «Известий».

Что случилось

Взрыв в многоэтажке в городе Шахты на улице Хабарова, 16, произошел в районе шести утра в понедельник, 14 января. Информация о ЧП поступила на пульт дежурного МЧС в 6:18 мск.

Изначально сообщалось, что обрушились своды двух верхних этажей — восьмого и девятого.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев привел более точные данные. По его словам, эпицентр взрыва пришелся на квартиру № 71, расположенную на девятом этаже.

От ударной волны чуть не вылетели стекла в соседних домах, рассказала «Пятому каналу» очевидец. «Я до сих пор перепугана от того, что у меня шатался весь дом, и чуть окна не вылетели, — говорит жительница здания, расположенного неподалеку. — Я, получается, смотрела, как мама и отец собираются, и услышала этот грохот».

«Взрыв сильный, диван прыгал», — приводит слова одной из жительниц многоэтажки телеканал «360». По словам других очевидцев, хлопок был по силе созвучен взрыву петарды.

Кто пострадал

В результате взрыва погиб один человек. Сначала в оперативном штабе заявляли, что жертвой стал ребенок, однако впоследствии эту информацию опровергли.

Погибшей оказалась женщина 1987 года рождения. Госпитализированы ее двухлетняя дочка и супруг.

В пресс-службе министерства здравоохранения Ростовской области «Интерфаксу» сообщили, что ребенок будет доставлен в детскую областную больницу Ростова-на-Дону. У девочки перелом бедра и черепно-мозговая травма. Ее отец уже пришел в сознание. Состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное. В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области пообещали, что ребенок в любом случае не останется без надзора.

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Ряд СМИ пишет, что из-под завалов спасатели вытащили тело еще одного погибшего, однако в МЧС эту информацию не подтвердили.

В попавших в зону взрыва четырех квартирах, по словам губернатора, находились 13 человек. Семь человек удалось спасти из-под завалов. Судьба еще четырех жильцов дома пока неизвестна. Не исключено, что среди них может быть ребенок — в одной из квартир проживали бабушка с внучкой.

Все остальные жители многоэтажки — всего 140 человек — эвакуированы. Выводить из квартир жителей примыкающей пятиэтажки не стали. В региональном управлении МЧС сообщили, что им ничего не угрожает.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/I5kt57WPl_Y?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Что дальше

Спасатели продолжают разбирать завалы, эти работы займут по меньшей мере сутки. Всего в них, по данным пресс-службы МЧС, задействованы более 520 человек и порядка 140 единиц техники. Наготове в аэропорту Ростова-на-Дону, на случай проведения санитарной эвакуации, находится самолет Ан-148 со специальными медицинскими модулями. На месте также работают психологи МЧС. Открыт телефон горячей линии — 8−863−239−99−99.

По стенам дома 1993 года постройки пошли трещины. Губернатор Ростовской области заявил, что решение о расселении будет приниматься после тщательного обследования здания.

Девятый этаж дома разрушен полностью. «Стены боковые стоят восьмого этажа, остальное провалилось внутрь», — говорят в администрации.

Специалисты проверяют состояние несущих стен дома с помощью специального мобильного диагностического комплекса «Стрела-П». Из-за угрозы дальнейшего разрушения осложнены работы по спасению людей, которые могут находиться под завалами. Спасатели укрепляют дом, устанавливая подпорки, сообщил глава управления МЧС по Ростовской области Вячеслав Бутко.

Кто поможет

Администрация региона ввела локальный режим чрезвычайной ситуации. Для жильцов частично обрушившегося дома развернут пункт временного размещения. По словам главы администрации города Шахты Андрея Ковалева, в гостиницах подготовлено 115 мест.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заверил, что близким погибшего и пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

Семья жертвы получит компенсацию в 1 млн рублей. Сколько выделят пострадавшим, точно неизвестно — губернатор назвал цифру от 200 тыс. до 600 тыс. рублей. Власти региона заявляют, что оформление документов на получение материальной помощи уже идет полным ходом.

Василий Голубев отчитался о принимаемых мерах президенту России Владимиру Путину, сообщила пресс-служба Кремля. «Путин дал поручение главе региона оказать всестороннюю помощь пострадавшим», — подчеркнули там. О ситуации на месте взрыва Голубев доложил и главе правительства Дмитрию Медведеву. Губернатор уверен, что регион сможет ликвидировать последствия ЧП и оказать помощь пострадавшим своими силами.

Кто виноват

Почти сразу после происшествия правоохранительные органы заявили, что причиной взрыва стал хлопок газа. Версия теракта не рассматривается.

По данным источников, виной всему нарушение правил пользования оборудованием. Предположительно, речь идет о газовом баллоне.

Жители обрушившегося дома раньше уже жаловались на проблемы с газом, пишет Business FM со ссылкой на представителя газовой службы. 10 декабря оттуда поступил экстренный вызов из-за утечки газа. По сведениям компании «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», здание было оборудовано газовыми плитами для готовки, и оно было в норме — последний раз его проверяли в конце весны. Жительница дома напротив отметила в беседе с «Пятым каналом», что пострадавшие днем ранее жаловались на запах газа в подъезде.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по ч. 3 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам») УК РФ. На место происшествия оперативно отправили следователей-криминалистов из Главного следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что следователи уже проводят обыски в офисах газоснабжающей и управляющей компаний. «В качестве приоритетной рассматривается версия взрыва в результате утечки бытового газа», — подтвердила она.

Фоторепортаж Взрыв газа в Магнитогорске

Прокуратура Ростовской области в свою очередь проверяет исполнение законодательства в сфере ЖКХ.

Почему это повторилось

В Заксобрании Ростовской области после происшествия намерены усилить контроль за использованием газового оборудования. «Такие предложения сегодня уже прорабатываются при участии федеральных законодателей», — заявил спикер регионального парламента Александр Ищенко.

О возможности ужесточения законов в этой области заговорили после трагедии в Магнитогорске, произошедшей 31 декабря. Рано утром прогремел взрыв, в результате которого полностью обрушился подъезд многоэтажки. Погибли 39 человек, из-под завалов удалось спасти шесть человек. Один из них — 11-месячный ребенок, которого отыскали через несколько часов после взрыва. По приоритетной версии, трагедия произошла из-за взрыва бытового газа.