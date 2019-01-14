Многоэтажный обвал: в Шахтах рухнула часть дома
Что известно о взрыве газа в Ростовской области.
Два этажа многоквартирного дома рухнули в городе Шахты Ростовской области. Предположительно,
Взрыв в многоэтажке в городе Шахты на улице Хабарова, 16, произошел в районе шести утра в понедельник, 14 января. Информация о ЧП поступила на пульт дежурного МЧС в 6:18 мск.
Изначально сообщалось, что обрушились своды двух верхних этажей — восьмого и девятого.
От ударной волны чуть не вылетели стекла в соседних домах, рассказала «Пятому каналу» очевидец. «Я до сих пор перепугана от того, что у меня шатался весь дом, и чуть окна не вылетели, — говорит жительница здания, расположенного неподалеку. — Я, получается, смотрела, как мама и отец собираются, и услышала этот грохот».
«Взрыв сильный, диван прыгал», — приводит слова одной из жительниц многоэтажки телеканал «360». По словам других очевидцев, хлопок был по силе созвучен взрыву петарды.
В результате взрыва погиб один человек. Сначала в оперативном штабе заявляли, что жертвой стал ребенок, однако впоследствии эту информацию опровергли.
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Ряд СМИ пишет, что
В попавших в зону взрыва четырех квартирах, по словам губернатора, находились 13 человек. Семь человек удалось спасти
Все остальные жители многоэтажки — всего 140 человек — эвакуированы. Выводить из квартир жителей примыкающей пятиэтажки не стали. В региональном управлении МЧС сообщили, что им ничего не угрожает.
Спасатели продолжают разбирать завалы, эти работы займут по меньшей мере сутки. Всего в них, по данным
Девятый этаж дома разрушен полностью. «Стены боковые стоят восьмого этажа, остальное провалилось внутрь», — говорят в администрации.
Специалисты проверяют состояние несущих стен дома с помощью специального мобильного диагностического комплекса «Стрела-П».
Администрация региона ввела локальный режим чрезвычайной ситуации. Для жильцов частично обрушившегося дома развернут пункт временного размещения. По словам главы администрации города Шахты Андрея Ковалева, в гостиницах подготовлено 115 мест.
Семья жертвы получит компенсацию в 1 млн рублей. Сколько выделят пострадавшим, точно неизвестно — губернатор назвал цифру от 200 тыс. до 600 тыс. рублей. Власти региона заявляют, что оформление документов на получение материальной помощи уже идет полным ходом.
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Почти сразу после происшествия правоохранительные органы заявили, что причиной взрыва стал хлопок газа. Версия теракта не рассматривается.
Жители обрушившегося дома раньше уже жаловались на проблемы с газом, пишет Business FM со ссылкой на представителя газовой службы. 10 декабря оттуда поступил экстренный вызов
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по ч. 3 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам») УК РФ. На место происшествия оперативно отправили
Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что следователи уже проводят обыски в офисах газоснабжающей и управляющей компаний. «В качестве приоритетной рассматривается версия взрыва в результате утечки бытового газа», — подтвердила она.
Прокуратура Ростовской области в свою очередь проверяет исполнение законодательства в сфере ЖКХ.
В Заксобрании Ростовской области после происшествия намерены усилить контроль за использованием газового оборудования. «Такие предложения сегодня уже прорабатываются при участии федеральных законодателей», — заявил спикер регионального парламента Александр Ищенко.
О возможности ужесточения законов в этой области заговорили после трагедии в Магнитогорске, произошедшей 31 декабря. Рано утром прогремел взрыв, в результате которого полностью обрушился подъезд многоэтажки. Погибли 39 человек,
Ранее «Известия» писали, что глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская предложила устанавливать газовые плиты с автоматическим отключением в случае утечки в новостройках и жилых зданиях, прошедших капремонт.
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