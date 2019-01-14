Шевченко не исключил, что доснимет фильм убитых в ЦАР журналистов

Источник: Коллаж Daily Storm

Журналист и депутат Заксобрания Владимирской области Максим Шевченко заявил Daily Storm, что знает, как вести расследование убийства военкоров Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Шевченко ответил утвердительно на вопрос, есть ли у него план по установлению правды об убийцах. Вместе с тем он пока считает бессмысленным ехать в страну, чей президент, по его словам, «получает зарплату из рук Евгения Пригожина». Шевченко не стал полностью исключать вероятность своей командировки в Африку, например, для завершения съемок фильма о российских частных военных компаниях, который снимали убитые журналисты.

«У меня есть план, но я, естественно, его содержание рассказывать не буду. Главное — создать сообщество людей, тех, кто хотел бы добиться справедливости. Речь идет о десятках людей в разных частях света. Всех убить и запугать не получится. Надеюсь, что общими усилиями мы добьемся [своего]», — рассказал Шевченко. — Речь идет о выяснении правды и наказании преступников. Мы намерены этого добиваться разными способами и разными мероприятиями".

Я не вижу для себя смысла ехать на расследование в ЦАР. Потому что там расследовать ничего невозможно. В этой стране президент — это человек, получающий зарплату у [российского бизнесмена Евгения] Пригожина. Максим Шевченко журналист

Однако Шевченко полностью не исключает, что все же отправится в ЦАР. «Эта поездка должна быть подготовлена и иметь смысл. Возможно, мы доснимем там фильм, который делали ребята. В данном контексте я не будут брать деньги у Ходорковского».

Джемаль, Расторгуев и Радченко летом 2018 года снимали в ЦАР видеоматериал для своего фильма о деятельности российских частных военных компаний (ЧВК) в Африке, подозревая в причастности к этой работе близкие к Пригожину структуры. Поездка была полностью профинансирована Михаилом Ходорковским в рамках «Центра управления расследованиями» (ЦУР). В августе 2018-го Ходорковский заявил о закрытии и прекращении финансирования организации из-за убийства.

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«Я отношусь к Михаилу Борисовичу Ходорковскому с уважением, — сказал Максим Шевченко. — Наверное, все это [командировка журналистов в ЦАР] было плохо организовано. Но на мой взгляд, все организовано было нормально, как это делается очень часто с фрилансерами во всем мире. Я сам неоднократно ездил в такие командировки».

10 января в центре «Досье», созданном Ходорковским после упразднения ЦУР, заявили, что у них есть доказательства, позволяющие говорить о заказном характере убийства журналистов в ЦАР. По версии «Досье», за ликвидацией военкоров стоят люди, близкие к Пригожину. 14 января в беседе с Daily Storm Шевченко сказал, что российские правоохранительные органы должны допросить Ходорковского и Пригожина. «Насколько я понимаю, Михаил Борисович Ходорковский не возражает против того, чтобы быть допрошенным, и ему есть что рассказать», — отметил собеседник Daily Storm.

Шевченко считает, что официальная версия российских властей о событиях в ЦАР (что журналисты стали жертвами бандитов, которые организовали засаду с целью ограбления) не выдерживает никакой критики. Версию СКР он назвал пародией на мультфильм «Бременские музыканты». По мнению Шевченко, работа российских правоохранителей в руспублике выглядит некомпетентно. «Я разговаривал с нашими следователями. Они мне сказали, что у них нет специалистов по французскому языку. Напомню: в ЦАР все говорят по-французски… Это или непрофессионализм, или желание спрятать концы в воду», — заявил журналист.