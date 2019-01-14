В Канаде обеспокоены смертным приговором своему гражданину в Китае

Источник: AFP 2019

Власти Канады крайне обеспокоены сообщениями о том, что канадский гражданин Ллойд Шелленберг приговорен в Китае к смертной казни за наркоторговлю. Об этом в понедельник заявил журналистам в Оттаве премьер-министр страны Джастин Трюдо.

«Мы как правительство серьезно обеспокоены… тем, что Китай решил без достаточных оснований применить смертную казнь в отношении канадского гражданина», — сказал он.

По его словам, это также должно стать поводом для беспокойства и для «международных друзей и союзников» Канады.

Ранее сообщалось, что арестованный в КНР по делу о наркоторговле гражданин Канады приговорен к смертной казни. Подсудимый признан виновным в контрабанде более 220 кг метамфетамина. Суд также постановил конфисковать в пользу государства все его имущество.

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Согласно первоначальному решению суда, вынесенному в прошлом месяце, канадец был приговорен к 15 годам лишения свободы. Повторное слушание было проведено после появления новых улик, отягощающих вину Шелленберга. Он стал первым за последние девять лет иностранцем, приговоренным к смертной казни в Китае.