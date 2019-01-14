Прокуратура Украины заподозрила экс-министра обороны в госизмене

Саламатин подозревается в «участии в составе преступной организации [экс-президента Виктора] Януковича, завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением и совершении государственной измены в интересах Российской Федерации, подрыве обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины» через «вытеснение Украины из мировых рынков оружия» в пользу России, написал Луценко.

Януковича на Украине обвиняют также в госизмене и пособничестве российским властям. Экс-президент из страны после февральских событий на майдане в 2014 г. С этого момента он находится в России на основании временного убежища.