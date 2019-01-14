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20:58 (мск), источник: Ведомости

Прокуратура Украины заподозрила экс-министра обороны в госизмене

Генпрокуратура Украины подозревает бывшего министра обороны страны Дмитрия Саламатина в государственной измене в пользу России, сообщил на своей странице в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

Саламатин подозревается в «участии в составе преступной организации [экс-президента Виктора] Януковича, завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением и совершении государственной измены в интересах Российской Федерации, подрыве обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины» через «вытеснение Украины из мировых рынков оружия» в пользу России, написал Луценко.

По данным прокуратуры, Саламатин умышленно сорвал контракт «Харьковского конструкторского бюро машиностроения», производителя самолетов «Антонов», СВТФ «Прогресс» и Минобороны Ирака на поставку, ремонт и обслуживание военной техники, что привело к убыткам на $560 млн.

Януковича на Украине обвиняют также в госизмене и пособничестве российским властям. Экс-президент из страны после февральских событий на майдане в 2014 г. С этого момента он находится в России на основании временного убежища.

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