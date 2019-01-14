Пожар в Киево-Печерской лавре потушили

«В 20.07 пожар ликвидирован», — говорится в сообщении на сайте Госслужбы Украины по ЧС.

Ранее ГСЧС сообщила, что по состоянию на 19.12 пожар был локализован на площади 400 кв.м. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

В загоревшемся здании велись работы по реконструкции. По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат на втором этаже и распространился на крышу.