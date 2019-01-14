Архиепископ УПЦ: загоревшееся здание не принадлежит Киево-Печерской лавре https://t.co/cgRtsBGwVs pic.twitter.com/ksVqQgPDnY— РИА Новости (@rianru) 14 января 2019 г.
Пожар в Киево-Печерской лавре потушили
Москва. 14 января. INTERFAX.RU — Украинские спасатели потушили пожар, возникший в понедельник днем в двухэтажном здании на территории
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