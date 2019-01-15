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04:39 (мск), источник: Газета.Ру

Польский русофил: мэр Гданьска умер после покушения

Мэр Гданьска умер от ножевого ранения в результате покушения.

Источник: Reuters

В России выражают соболезнования близким погибшего мэра Гданьска Павла Адамовича, известного своими симпатиями к России. Мэр, который руководил расположенным неподалеку от Калининградской области городом, приложил немало усилий для развития российско-польских связей. Он также установил традицию возложения цветов к могилам советских солдат погибших за освобождение Польши.

Мэр польского города Гданьск Павел Адамович скончался от ножевых ранений, нанесенных ему в результате покушения.

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Нападение на Адамовича произошло 13 января во время благотворительного концерта WOŚP в Гданьске. Вооруженный ножом мужчина напал на мэра города и нанес ему несколько ударов, в том числе в область сердца. Врачи пытались спасти Адамовича, но он скончался в больнице.

Нападавший, имя которого полиция не сообщает, объяснил свои действия местью за пытки в тюрьме.

В этой практике якобы виновны все члены партии «Гражданская Платформа», членом которой был и Адамович, передает слова нападавшего TVN24. По данным телеканала, об этом заявили следователи, которые проводили допрос подозреваемого.

Как отмечается, в настоящее время решается вопрос о квалификации преступления.

По словам прокурора Кшиштофа Щерака, уже допрошено 20 свидетелей. Специалисты продолжают изучать материалы, а также ожидают результатов исследования крови напавшего на предмет содержания алкоголя и психотропных веществ.

Для работы с 27-летнем подозреваемым планируется привлечь психиатра, а прокуратура будет добиваться его временного ареста.

Свои соболезнования семье покойного мэра выразил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он назвал Адамовича «большим другом» и окончил заседание областного правительства минутой молчания в память мэра.

В сюжете о гибели Адамовича на «России-1» покойного мэра отметили как человека, который с симпатией относился к России.

И действительно, возглавлявший Гданьск на протяжении 20 лет Адамович много сделал для российско-польских связей.

«Я сам неоднократно бывал свидетелем того, как россияне из Калининградской области массово знакомились с нашими городами, бывало, что помогал им с переводом в ресторанах и других местах», — рассказывал о своей деятельности Адамович в интервью «Российской Газете» в 2017 году.

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Мэр был противником решения польских властей отменить режим приграничного передвижения с Калининградской областью. По его словам, «это создавало возможность масштабной спонтанной встречи россиян и поляков». «А ведь шанс на диалог и уменьшение количества наших стереотипов друг о друге есть только тогда, когда люди встречаются друг с другом и разговаривают лицом к лицу», — говорил Адамович.

Мэр также был известен тем, что чтил память погибших за освобождение Польши советских солдат.

Он же установил традицию возложения цветов на кладбище в Гданьске, где были захоронены советские солдаты.

А те, кто меня критикуют, не понимают, что жертва — это жертва, и нужно чтить ее память.
Павел Адамович

Адамович вспоминал, что когда он впервые побывал в Ленинграде, его первым делом привезли к Вечному Огню. «А когда я почитал о том, что за трагедия там случилась, я понял, что было бы очень плохо, если бы петербуржцы не чтили по сию пору память сотен тысяч умерших от голода во время блокады», — рассказывал мэр Гданьска.

Павел Адамович стал активно заниматься политикой еще во времена учебы в университете. Тогда он участвовал в забастовочном движении против коммунистических властей ПНР, которое началось на Гданьской судоверфи. Затем он преподавал в университете, а в 1998 году был впервые избран мэром Гданьска.

Покойный мэр был членом либеральной партии «Гражданская платформа», которая в настоящее время находится в оппозиции.

В понедельник 14 января, полиция Польши задержала 72-летнего жителя Варшавы, который угрожал президенту страны Анджею Дуде гибелью, напоминая о смерти мэра Адамовича. По данным правоохранителей, мужчина позвонил в центр семейной помощи и предрек скорую гибель президенту Польши. «Погиб Адамович, а завтра может погибнуть Анджей Дуда», — приводит слова задержанного полиция.

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