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12В доме в Ростовской области произошел взрыв газа
05:39 (мск), источник: Интерфакс

Большая часть опасных конструкций многоэтажки в Шахтах демонтирована

Москва. 15 января. INTERFAX.RU — Уже демонтированы три из четырех плит, при проведении работ обрушений не произошло.

Взрыв газа в городе Шахты. Оперативная информация
8 (863) 239 99 99«Горячая линия» ГУ МЧС РФ по Ростовской областиПодробнее
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Спасатели демонтировали большую часть опасных конструкций части многоэтажного жилого дома в городе Шахты, где утром в понедельник произошел взрыв газа, сообщили «Интерфаксу» в единой дежурно-диспетчерской службе города.

«К настоящему времени демонтировали три из четырех плит. На данный момент при проведении работ обрушений не произошло», — сказал собеседник агентства.
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Он уточнил, что у дома подключена система освещения, что позволит спасателям работать без перерыва.

«Всю ночь на месте будут продолжаться работы, без перерыва», — добавили в службе.

Ранее сообщалось, что спасатели вынуждены были пересмотреть порядок разбора завалов поврежденного взрывом газа жилого дома в Шахтах в связи с возможным обрушением стены.

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области утром в понедельник. По последним данным, семеро человек спасены, один погиб. Неизвестной остается судьба хозяйки квартиры, в которой произошел взрыв газа, а также трех жильцов квартиры, расположенной этажом ниже.

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