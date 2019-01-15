Большая часть опасных конструкций многоэтажки в Шахтах демонтирована
Москва. 15 января. INTERFAX.RU — Уже демонтированы три из четырех плит, при проведении работ обрушений не произошло.
Москва. 15 января. INTERFAX.RU — Уже демонтированы три из четырех плит, при проведении работ обрушений не произошло.
Спасатели демонтировали большую часть опасных конструкций части многоэтажного жилого дома в городе Шахты, где утром в понедельник произошел взрыв газа, сообщили «Интерфаксу» в единой
Он уточнил, что у дома подключена система освещения, что позволит спасателям работать без перерыва.
«Всю ночь на месте будут продолжаться работы, без перерыва», — добавили в службе.
Ранее сообщалось, что спасатели вынуждены были пересмотреть порядок разбора завалов поврежденного взрывом газа жилого дома в Шахтах в связи с возможным обрушением стены.
Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области утром в понедельник. По последним данным, семеро человек спасены, один погиб. Неизвестной остается судьба хозяйки квартиры, в которой произошел взрыв газа, а также трех жильцов квартиры, расположенной этажом ниже.
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