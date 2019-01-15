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05:52 (мск), источник: ТАСС

Число жертв взрыва газа в доме в Шахтах возросло до двух

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/ — Из-под завалов извлекли тело женщины.

Взрыв газа в городе Шахты. Оперативная информация
8 (863) 239 99 99«Горячая линия» ГУ МЧС РФ по Ростовской областиПодробнее
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Спасатели при разборе завалов на месте взрыва в жилом доме в Шахтах в Ростовской области обнаружили тело женщины. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

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«Число погибших увеличилось до двух человек. Найдена погибшая женщина, предположительно из 72-й квартиры», — сказал представитель МЧС.

На данный момент неизвестной остается судьба трех человек.

По данным МЧС, в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме в Шахтах, который произошел рано утром 14 января, были разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. Из-под завалов были спасены семь человек, включая ребенка. Из дома эвакуировали 140 жильцов, 43 из которых были спасены из пострадавшего подъезда.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело.

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РИА Новости
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Источник трансляции: РИА Новости
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