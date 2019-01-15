Число жертв взрыва газа в доме в Шахтах возросло до двух

Спасатели при разборе завалов на месте взрыва в жилом доме в Шахтах в Ростовской области обнаружили тело женщины. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

По данным МЧС, в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме в Шахтах, который произошел рано утром 14 января, были разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. Из-под завалов были спасены семь человек, включая ребенка. Из дома эвакуировали 140 жильцов, 43 из которых были спасены из пострадавшего подъезда.