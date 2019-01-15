Число жертв взрыва газа в доме в Шахтах возросло до двух
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/ —
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/ —
Спасатели при разборе завалов на месте взрыва в жилом доме в Шахтах в Ростовской области обнаружили тело женщины. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.
«Число погибших увеличилось до двух человек. Найдена погибшая женщина, предположительно из 72-й квартиры», — сказал представитель МЧС.
На данный момент неизвестной остается судьба трех человек.
По данным МЧС, в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме в Шахтах, который произошел рано утром 14 января, были разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах.
По факту взрыва возбуждено уголовное дело.
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