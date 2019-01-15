В пострадавшем доме в Шахтах нашли спрятавшуюся в шкафу кошку

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«Она спряталась в шкафу, грелась там. Спасатели искали кошку по нашей просьбе, порода донской сфинкс», — сообщила журналистам жительница 37-й квартиры Алиса Дергоусова.

Жительница первого этажа подъезда, где произошел взрыв газа, рассказала также, что в подъезде было постоянно очень сыро, а в подвале было много воды.

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«Дом проседал и, мне кажется, это тоже могло как-то повлиять на произошедшее», — сообщила Дергоусова.

Она, как и многие жители дома, временно живет с семьей у родственников.

«Мы ждем информацию, куда и когда нас будут переселять. Наш подъезд не собираются возвращать, там холодно, не топится», — добавила она.

Ранее сообщалось, что спасатели достали из-под завалов верхних этажей кошку и передали ее хозяевам.