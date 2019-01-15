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14:11 (мск), источник: Интерфакс

В пострадавшем доме в Шахтах нашли спрятавшуюся в шкафу кошку

Москва. 15 января. INTERFAX.RU — Спасатели спустя сутки после ЧП помогли достать вторую кошку из пострадавшего дома в Шахтах (Ростовская область), где 14 января произошел взрыв газа.

Взрыв газа в городе Шахты. Оперативная информация
8 (863) 239 99 99«Горячая линия» ГУ МЧС РФ по Ростовской областиПодробнее
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«Она спряталась в шкафу, грелась там. Спасатели искали кошку по нашей просьбе, порода донской сфинкс», — сообщила журналистам жительница 37-й квартиры Алиса Дергоусова.

Жительница первого этажа подъезда, где произошел взрыв газа, рассказала также, что в подъезде было постоянно очень сыро, а в подвале было много воды.

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«Дом проседал и, мне кажется, это тоже могло как-то повлиять на произошедшее», — сообщила Дергоусова.

Она, как и многие жители дома, временно живет с семьей у родственников.

«Мы ждем информацию, куда и когда нас будут переселять. Наш подъезд не собираются возвращать, там холодно, не топится», — добавила она.

Ранее сообщалось, что спасатели достали из-под завалов верхних этажей кошку и передали ее хозяевам.

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области утром в понедельник. По изначальным данным, семь человек были спасены, один погиб, неизвестной оставалась судьба хозяйки квартиры, в которой произошел взрыв газа, а также трех жильцов квартиры, расположенной этажом ниже. Утром 15 января МЧС сообщило об обнаружении тела второй погибшей. Таким образом, количество жертв увеличилось до двух. Неизвестной остается судьба трех человек.

Взрыв газа в городе Шахты: репортаж из поврежденного подъезда
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