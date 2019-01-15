Суд в Таиланде приговорил Рыбку и Лесли к условному сроку

Источник: AP 2019

Обвиняемые были приговорены к условным срокам заключения и фактическому заключению равному уже отбытому сроку, составившему 9 месяцев нахождения в следственной тюрьме.

Суд Паттайи принимает меры с целью способствовать скорейшей депортации осужденных в Россию и Белоруссию.

Лесли, Рыбка и остальные обвиняемые были арестованы в одной из гостиниц Паттайи в феврале прошлого года во время проведения «секс-тренинга». Первоначально их обвинили в организации нелегального тренинга и нарушении трудового законодательства Таиланда. Затем в апреле суд Паттайи снял с них эти обвинения в связи со скорым вступлением в силу поправок к таиландскому закону о труде, отменяющих уголовное преследование за организацию семинаров и тренингов без надлежащего оформления разрешений и уведомления властей.

Однако пока суд рассматривал «первое» дело в отношении арестованных, в полицию Паттайи поступили заявления, в которых участники группы Лесли обвинялись в создании на территории Таиланда тайного преступного сообщества и предоставлении услуг сексуального характера в составе преступной группы. После рассмотрения заявлений и предварительного следствия прокуратура Паттайи составила обвинительное заключение по новым обвинениям и передала его в суд.