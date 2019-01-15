Подозреваемый в убийстве мэра Гданьска Павла Адамовича арестован
Что известно о нападавшем.
Что известно о нападавшем.
В польском Гданьске суд арестовал на три месяца обвиняемого в убийстве мэра. 27-летний мужчина напал на Павла Адамовича в воскресенье. Прямо во время благотворительного концерта он выбежал на сцену, где выступал политик, и нанес ему несколько ранений, одно из них — в область сердца. В ночь на понедельник Адамович перенес пятичасовую операцию, а после находился в отделении интенсивной терапии. Однако врачи не смогли спасти его. Вечером в понедельник тысячи жителей Гданьска вышли на главную площадь города, чтобы проститься с мэром.
По информации СМИ, нападавший ранее привлекался к ответственности за ограбление банков, сообщил журналист польской газеты Wyborcza Вацлав Радзивинович: «В Польше это был особый день — в течение уже 27 лет здесь проходит “Большой оркестр праздничной помощи”. Это благотворительная акция, в рамках которой люди, прежде всего, молодежь, выходят на улицу, собирают деньги. В этом принимал участие и Гданьск. Президент — так называется должность главы города — вместе со всеми собирал деньги на улицах, а потом выступал уже заключительном концерте. Вдруг на сцену выбежал молодой человек, ему 27 лет, с солдатским ножом и три раза ударил президента в грудную клетку. Сообщается, что он уголовник и с оружием в руках грабил банки, сидел пять лет в тюрьме, старался трижды получить УДО.
Как рассказал житель региона и директор фонда «Региональная стратегия» Соломон Гинзбург, для многих Гданьск стал практически вторым домом, и для местных жителей смерть Павла Адамовича — большая трагедия:
«В Калининграде его знали, пожалуй, больше, чем местных градоначальников, которые по сравнению с ним, мягко говоря, критику не выдерживают ни с точки зрения профессионализма, ни с точки зрения порядочности. Павел Адамович был в первую очередь прагматиком и понимал, что и злотый, и рубль независимо от высоких политических ветров, которые и дули последние годы, голосуют за сотрудничество. Поэтому калининградцы приезжали в Гданьск, как к себе домой,
В память о мэре Гданьска в Варшаве объявили трехдневный траур. Ранее градоначальник польской столицы Рафал Тшасковский обратился к горожанам через Twitter с призывом, чтобы эти «три дня стали днями размышлений».
Владислав Викторов