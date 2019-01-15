Подозреваемый в убийстве мэра Гданьска Павла Адамовича арестован

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В польском Гданьске суд арестовал на три месяца обвиняемого в убийстве мэра. 27-летний мужчина напал на Павла Адамовича в воскресенье. Прямо во время благотворительного концерта он выбежал на сцену, где выступал политик, и нанес ему несколько ранений, одно из них — в область сердца. В ночь на понедельник Адамович перенес пятичасовую операцию, а после находился в отделении интенсивной терапии. Однако врачи не смогли спасти его. Вечером в понедельник тысячи жителей Гданьска вышли на главную площадь города, чтобы проститься с мэром.

По информации СМИ, нападавший ранее привлекался к ответственности за ограбление банков, сообщил журналист польской газеты Wyborcza Вацлав Радзивинович: «В Польше это был особый день — в течение уже 27 лет здесь проходит “Большой оркестр праздничной помощи”. Это благотворительная акция, в рамках которой люди, прежде всего, молодежь, выходят на улицу, собирают деньги. В этом принимал участие и Гданьск. Президент — так называется должность главы города — вместе со всеми собирал деньги на улицах, а потом выступал уже заключительном концерте. Вдруг на сцену выбежал молодой человек, ему 27 лет, с солдатским ножом и три раза ударил президента в грудную клетку. Сообщается, что он уголовник и с оружием в руках грабил банки, сидел пять лет в тюрьме, старался трижды получить УДО. По-моему, он притворялся психически больным, чтобы выйти на свободу. После нападения на Павла Адамовича, мужчина поднял руки вверх и орал, что он невинно сидел в тюрьме, а “Гражданская платформа” — эта партия, функционером которой раньше был президент Гданьска — его пытала. Все, можно сказать, в шоке. Люди собрались практически во всех больших городах Польши, это такое стояние против ненависти».

Гданьск находится примерно в 160 км от Калининграда. Согласно данным польского Центрального статистического управления, ежегодно сотни тысяч российских туристов, в основном из Калининградской области, посещают страну.

Как рассказал житель региона и директор фонда «Региональная стратегия» Соломон Гинзбург, для многих Гданьск стал практически вторым домом, и для местных жителей смерть Павла Адамовича — большая трагедия:

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«В Калининграде его знали, пожалуй, больше, чем местных градоначальников, которые по сравнению с ним, мягко говоря, критику не выдерживают ни с точки зрения профессионализма, ни с точки зрения порядочности. Павел Адамович был в первую очередь прагматиком и понимал, что и злотый, и рубль независимо от высоких политических ветров, которые и дули последние годы, голосуют за сотрудничество. Поэтому калининградцы приезжали в Гданьск, как к себе домой, по-хорошему завидуя жителям города. В прошлом году произошел инцидент, когда какое-то местные хулиганы порезали туристам шины на автомобилях. Тогда Павел Адамович не постеснялся извиниться, и под его началом все эти деятели были найдены, наказаны. Он прекрасно знал русский язык, российскую культуру, 20 лет руководил Гданьском. Это очень большая потеря. Адамович всегда находил возможности, чтобы политические противоречия макромасштаба отступали даже не на второй, а на пятый план, и всегда доминировало добродушие, добрососедство, не показное, на практике. Надеюсь, что преемник продолжит его линию, направленную на добрососедство».

В память о мэре Гданьска в Варшаве объявили трехдневный траур. Ранее градоначальник польской столицы Рафал Тшасковский обратился к горожанам через Twitter с призывом, чтобы эти «три дня стали днями размышлений».