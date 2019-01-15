Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жизни онкобольного Виктора Рыбина подвели итог
Зеленые автономера – еще одно новшество в России
Депутат британского парламента отложила роды ради голосования по Brexit
Собчак и Виторган прокомментировали информацию о расставании
Шансы россиян на улучшение жилищных условий снизились
«Стерпится — слюбится»Как менялся институт брака в России
7 фактов о кесаревом, которых вы, скорее всего, не знали
В каких семьях вырастают вруны
Внук Миронова снимается с Пересильд и Андрейченко в сериале
Александр Петров: «Что же мне теперь, не сниматься?»
Бедных станет меньше: Голикова изменит прожиточный минимум
5-метровый крокодил подпрыгнул и съел женщину
Умер Александр Саркисов
Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 млн руб.
«Машину Брежнева» продают по цене Lada (но, кажется, это обман)
В США дорогу залило шоколадом (фото)
Россиянам с детьми дали новые льготы по ипотеке
Пенсионеры стали реже покупать квартиры в Москве
Фоторепортажи
10При взрыве в Париже погибли двое пожарных
30Кого мы потеряли в 2018 году
13:57 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Подозреваемый в убийстве мэра Гданьска Павла Адамовича арестован

Что известно о нападавшем.

Источник: Reuters

В польском Гданьске суд арестовал на три месяца обвиняемого в убийстве мэра. 27-летний мужчина напал на Павла Адамовича в воскресенье. Прямо во время благотворительного концерта он выбежал на сцену, где выступал политик, и нанес ему несколько ранений, одно из них — в область сердца. В ночь на понедельник Адамович перенес пятичасовую операцию, а после находился в отделении интенсивной терапии. Однако врачи не смогли спасти его. Вечером в понедельник тысячи жителей Гданьска вышли на главную площадь города, чтобы проститься с мэром.

Новость
Польский русофил: мэр Гданьска умер после покушения

По информации СМИ, нападавший ранее привлекался к ответственности за ограбление банков, сообщил журналист польской газеты Wyborcza Вацлав Радзивинович: «В Польше это был особый день — в течение уже 27 лет здесь проходит “Большой оркестр праздничной помощи”. Это благотворительная акция, в рамках которой люди, прежде всего, молодежь, выходят на улицу, собирают деньги. В этом принимал участие и Гданьск. Президент — так называется должность главы города — вместе со всеми собирал деньги на улицах, а потом выступал уже заключительном концерте. Вдруг на сцену выбежал молодой человек, ему 27 лет, с солдатским ножом и три раза ударил президента в грудную клетку. Сообщается, что он уголовник и с оружием в руках грабил банки, сидел пять лет в тюрьме, старался трижды получить УДО. По-моему, он притворялся психически больным, чтобы выйти на свободу. После нападения на Павла Адамовича, мужчина поднял руки вверх и орал, что он невинно сидел в тюрьме, а “Гражданская платформа” — эта партия, функционером которой раньше был президент Гданьска — его пытала. Все, можно сказать, в шоке. Люди собрались практически во всех больших городах Польши, это такое стояние против ненависти».

Гданьск находится примерно в 160 км от Калининграда. Согласно данным польского Центрального статистического управления, ежегодно сотни тысяч российских туристов, в основном из Калининградской области, посещают страну.

Как рассказал житель региона и директор фонда «Региональная стратегия» Соломон Гинзбург, для многих Гданьск стал практически вторым домом, и для местных жителей смерть Павла Адамовича — большая трагедия:

Новость
Напавший на мэра Гданьска объяснил свои действия местью за пытки в тюрьме

«В Калининграде его знали, пожалуй, больше, чем местных градоначальников, которые по сравнению с ним, мягко говоря, критику не выдерживают ни с точки зрения профессионализма, ни с точки зрения порядочности. Павел Адамович был в первую очередь прагматиком и понимал, что и злотый, и рубль независимо от высоких политических ветров, которые и дули последние годы, голосуют за сотрудничество. Поэтому калининградцы приезжали в Гданьск, как к себе домой, по-хорошему завидуя жителям города. В прошлом году произошел инцидент, когда какое-то местные хулиганы порезали туристам шины на автомобилях. Тогда Павел Адамович не постеснялся извиниться, и под его началом все эти деятели были найдены, наказаны. Он прекрасно знал русский язык, российскую культуру, 20 лет руководил Гданьском. Это очень большая потеря. Адамович всегда находил возможности, чтобы политические противоречия макромасштаба отступали даже не на второй, а на пятый план, и всегда доминировало добродушие, добрососедство, не показное, на практике. Надеюсь, что преемник продолжит его линию, направленную на добрососедство».

В память о мэре Гданьска в Варшаве объявили трехдневный траур. Ранее градоначальник польской столицы Рафал Тшасковский обратился к горожанам через Twitter с призывом, чтобы эти «три дня стали днями размышлений».

Владислав Викторов

 Между Россией и Японией назревает конфликт
Где застряли пенсионные накопления россиян
У экс-главы Серпуховского района нашли 565 земельных участков
40 млн лайков: почему фото яйца произвело фурор в сети
Рогозин запретил космонавтам поздравления с орбиты
Силуанов назвал неожиданной реакцию на пенсионную реформу
Психологи рекомендовали богатым не доводить бедных до крайности
Минтруд назвал необходимую сумму для ликвидации бедности в РФ
Кокорин заказывает еду в тюрьме через интернет-магазин
Спорт
Новые лица ЦСКА, «Спартака», «Ростова». Кто эти люди Кто-то из них наверняка удивит вас весной
Hi-Tech
40 млн лайков: почему фото яйца произвело фурор в сети Протест, флешмоб или люди сошли с ума?
Авто
Лайфхак, как «победить» передвижную камеру: он правда работает? В Сети появился рецепт, как «подставить» оператора, который охраняет передвижную камеру фиксации нарушений ПДД
Кино
Екатерину Климову возмутили бестактные вопросы журналиста Актриса заявила, что в ближайшее время воздержится от общения с прессой
Недвижимость
Раскрыты масштабы подорожания ЖКХ в России
Дом в Петербурге затопило из-за спущенного в канализацию матраса
Как отбелить пожелтевший пластик на окнах, подоконниках, холодильниках?
Какие законы в сфере недвижимости вступят в силу в 2019 году
Дети
Меган Маркл назвала имя будущей дочки Герцогиня попросила совета у своих самых маленьких поклонников (фото)
Леди
«Элвис жив!»: шесть необычных теорий про смерти знаменитых людей Смерть этих людей в чем-то даже затмила их деятельность при жизни. Рассказываем о знаменитостях, заставивших поклонников разрабатывать теории о своей кончине.
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как быстро удалить старые обои со стены
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь