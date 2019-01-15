Александр Шестун оказался миллиардером

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Генпрокуратура сообщила, что у скандально известного бывшего главы Серпуховского района Московской области обнаружены 565 земельных участков и другое имущество, оцениваемые в сумму около 10 млрд руб. По версии надзорного ведомства, недвижимость была оформлена как на компании, так и на частных лиц. У самого господина Шестуна ранее по решению суда были арестованы дом и 100 руб. на счете ВТБ. Теперь прокуратура собирается через суд обратить активы экс-чиновника в доход государства.

Александр Шестун обвиняется Следственным комитетом России (СКР) в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1 и ст. 289 (мошенничество в особо крупном размере, легализация похищенного и незаконное участие в предпринимательской деятельности). По версии следствия, будучи главой района, он в 2008—2014 годах необоснованно передал частной компании четыре земельных участка, нанеся тем самым бюджету ущерб в 62,8 млн руб.

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В уголовном деле появились еще два фигуранта — районный депутат Борис Криводубский и предприниматель Сергей Самсонов. По предварительным данным, после ареста Александра Шестуна в июне 2018 года обоих объявили в розыск, заочно обвинив в мошенничестве и отмывании. Как полагает следствие, именно на них глава района оформлял похищенные в результате махинаций земельные участки. В декабре прошлого года по решению Басманного райсуда было арестовано более 300 участков земли, владельцами которых значились господин Криводубский, его супруга, брат и даже отец, а также счета, которые эта семья имела в нескольких банках. Отметим, что это была лишь часть найденной недвижимости — всего у них обнаружили более тысячи участков, но для ареста остальных суд запросил у следствия дополнительные аргументы.

При этом следует отметить, что в 2015 году Борис Криводубский официально задекларировал 340 земельных участков, в основном площадью от 800 до 1,5 тыс. кв. м. У его же сообщника Александра Шестуна имелся только загородный дом, участок и счет в банке на 100 руб. На это не раз указывали защитники господина Шестуна, добивавшиеся его освобождения из-под стражи. Они отмечали, что экс-глава района воспитывает пятерых детей, имеет безупречный послужной список, множество наград и поощрений. «Применение к нему столь строгой меры пресечения в виде заключения под стражу носит политический характер», — говорили защитники, называя расследование по делу неэффективным. Защита господина Шестуна даже обратилась в ЕСПЧ.

В случае если суд удовлетворит требование прокуратуры, обращение в доход государства недвижимости стоимостью 10 млрд руб., к которой, по словам официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, относятся 565 земельных участков, зарегистрированных на физических и юридических лиц, а также 22 автомобиля, станет рекордным для современной России.

Пока в списке теневых миллиардеров первое место занимает бывший полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, обвиняемый в получении особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). У борца с коррупцией суд по прокурорскому иску отобрал деньги на общую сумму 8 млрд руб., а также 27 объектов недвижимости — квартиры и машино-места. Тем не менее общая сумма конфиската едва перевалила за 9 млрд руб.

Николай Сергеев