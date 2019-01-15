Патрушев: В 2018 году в РФ совершен один теракт

Источник: РИА "Новости"

— Терроризм занимает особое место в ряду современных вызовов мировой безопасности, прежде всего, в силу его глобальной природы. Причем Россия столкнулась с ним одной из первых, еще в середине девяностых годов. Влияние террористических угроз было в то время настолько сильным, что создавало реальную возможность не только серьезной дестабилизации обстановки, но и разрушения российской государственности. Именно поэтому в стране была создана общегосударственная система противодействия терроризму. В своих обращениях к международному сообществу Россия неоднократно призывала к объединению усилий в борьбе с этим злом, к выработке под эгидой ООН единых подходов к оценке террористических угроз, исключающих применение двойных стандартов в данной сфере.

— Как результат — тенденция снижения террористической активности в мире.

В пиковом, с точки зрения деятельности террористов, 2014 году число терактов достигало почти 16 тысяч, но уже второй год подряд их число колеблется около отметки в 10 тысяч.

На Ближнем Востоке за пять последних лет снижение произошло в два раза, что напрямую связано с ситуацией в Сирии, где уничтожены или рассеяны основные формирования террористов, начался процесс национального примирения. Примерно на треть за эти годы снизилась террористическая активность в Южной Азии.

— Вместе с тем в Афганистане ее масштабы являются самыми большими в мире.

Более 15 лет нахождения американцев в этой стране привели к деградации ситуации.

В Европе террористическая активность возросла. Здесь террористы под видом беженцев воспользовались миграционным кризисом, как прикрытием.

— На этом фоне обстановка в России выглядит достаточно стабильной.

За пять лет террористическая активность в стране снизилась более чем в 20 раз. В 2018 году в стране совершено 9 преступлений террористической направленности и один теракт.