Российские полицейские избили следователей в отделе полиции

Источник: РИА "Новости"

По его словам, возбуждено уголовное дело в отношении начальника дежурной смены и оперативного дежурного отдела полиции № 11 управления МВД по Уфе по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия»).

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Как установлено следствием, в декабре 2018 года двое следователей с понятыми прибыли в отдел полиции с целью осмотра места происшествия. Они проводили доследственную проверку по жалобе гражданина о применении к нему насилия в одном из помещений дежурной части.

«Двое сотрудников дежурной части, достоверно зная, что прибывшие в отдел полиции являются следователями СКР и в присутствии понятых намереваются произвести осмотр места происшествия в помещении для административно-задержанных лиц дежурной части, неправомерно применили физическую силу в отношении двух следователей, против воли последних, выведя их из помещения дежурной части, при этом, причинив одному из них телесные повреждения», — сообщил Каневский.