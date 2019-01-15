Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какая Андреева на самом деле: коллеги припомнили
Зеленые автономера – еще одно новшество в России
Анна Михалкова показала, как готовит ее 5-летняя дочь
Лана Дель Рей, Джаред Лето и Кортни Лав снялись для Gucci
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
«Стерпится — слюбится»Как менялся институт брака в России
Жванецкий о выдвижении Зеленского в президенты
Работающим пенсионерам повысят выплаты
Стриженовы показали разбитого инсультом Николая Носкова
Жизни онкобольного Виктора Рыбина подвели итог
Фото дочек Глюкозы в купальниках взволновало пользователей Сети
5-метровый крокодил подпрыгнул и съел женщину
Умер Александр Саркисов
Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 млн руб.
В США из-за воров начали устанавливать странные дорожные знаки
Что воруют из каршеринговых авто (список)
Роскошный дом за круглую сумму достался двум котам
Россиянам с детьми дали новые льготы по ипотеке
Фоторепортажи
8Трамп посетил границу с Мексикой
30Кого мы потеряли в 2018 году
16:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские полицейские избили следователей в отделе полиции

В Уфе двое полицейских подозреваются в избиении двух сотрудников Следственного комитета, которые прибыли в дежурную часть полиции для проверки жалобы об избиении там задержанного. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель управления СК по республике Башкортостан Евгений Каневский.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, возбуждено уголовное дело в отношении начальника дежурной смены и оперативного дежурного отдела полиции № 11 управления МВД по Уфе по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия»).

Новость
Полковник МВД пострадал от двери в служебный кабинет

Как установлено следствием, в декабре 2018 года двое следователей с понятыми прибыли в отдел полиции с целью осмотра места происшествия. Они проводили доследственную проверку по жалобе гражданина о применении к нему насилия в одном из помещений дежурной части.

«Двое сотрудников дежурной части, достоверно зная, что прибывшие в отдел полиции являются следователями СКР и в присутствии понятых намереваются произвести осмотр места происшествия в помещении для административно-задержанных лиц дежурной части, неправомерно применили физическую силу в отношении двух следователей, против воли последних, выведя их из помещения дежурной части, при этом, причинив одному из них телесные повреждения», — сообщил Каневский.

По его словам, один из подозреваемых, чтобы избежать уголовной ответственности, представил фиктивную справку о якобы полученном им в драке со следователями переломе руки. Но этот факт был опровергнут, добавил представитель СК.

 Медведев: россияне слишком много отдыхают
Названа цена победы над бедностью в России
У экс-главы Серпуховского района нашли 565 земельных участков
Ведущий Первого канала рассказал о своей скромной зарплате
Туроператоры назвали стоимость самого дорогого тура 2018 года
Силуанов назвал неожиданной реакцию на пенсионную реформу
Что за «единый мусорный оператор» появится в России?
Кровати из досок и стульев установили в больнице Кузнецка
Кокорин заказывает еду в тюрьме через интернет-магазин
Спорт
Новые лица ЦСКА, «Спартака», «Ростова». Кто эти люди Кто-то из них наверняка удивит вас весной
Hi-Tech
40 млн лайков: почему фото яйца произвело фурор в сети Протест, флешмоб или люди сошли с ума?
Авто
Лайфхак, как «победить» передвижную камеру: он правда работает? В Сети появился рецепт, как «подставить» оператора, который охраняет передвижную камеру фиксации нарушений ПДД
Кино
Беллуччи, дочь Деппа и другие звезды на приеме кинопремии Знаменитости чествовали 16 молодых и многообещающих актрис, претендующих на премию «Сезар»
Недвижимость
Дом в Петербурге затопило из-за спущенного в канализацию матраса
Раскрыты масштабы подорожания ЖКХ в России
Жильцы дома в Магнитогорске — о своем отношении к переселению
Ради чего россияне сметают недвижимость в Молдове и на Карибах
Популярные темы на «Детях»
Миронов теперь суррогатный папа, хочу обсудить 320
Поэтический конкурс № 9. Голосование 266
Мужская Неделя моды: осень-зима 2019/2020 247
Фотографии Австралии. 169
Леди
«Элвис жив!»: шесть необычных теорий про смерти знаменитых людей Смерть этих людей в чем-то даже затмила их деятельность при жизни. Рассказываем о знаменитостях, заставивших поклонников разрабатывать теории о своей кончине.
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
На чем можно сэкономить при ремонте кухни: 9 практичных советов
Где в малогабаритке найти место для рабочего стола?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь