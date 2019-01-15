Число погибших при взрыве газа в доме в Шахтах выросло до четырех

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«Обнаружены тела еще двух погибших. Остается неизвестной судьба еще одного человека», — сказал он во вторник вечером журналистам.

Ранее сообщалось о двух погибших и троих пропавших. При этом спасены семь человек, пятеро из них получили медицинскую помощь амбулаторно, еще двое — мужчина и девочка — были доставлены в больницу.

Взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области утром 14 января. Эпицентр взрыва находился на девятом этаже. По данным горадминистрации, разрушены четыре и повреждены 16 квартир на восьмом и девятом этажах одного из подъездов.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ).