Жена Шестуна назвала заявление Генпрокуратуры о найденных у него миллиардах ложным
Жена бывшего главы Серпуховского района Юлия заявила, что распространенная Генпрокуратурой информация об имуществе ее супруга не соответствует действительности.
Жена бывшего главы Серпуховского района Юлия заявила, что распространенная Генпрокуратурой информация об имуществе ее супруга не соответствует действительности.
Напомним, ранее сегодня, 15 января, официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что надзорное ведомство намерено направить в суд иск об изъятии имущества господина Шестуна общей стоимостью 10 млрд руб. в доход государства. Прокуроры насчитали 565 земельных участков в Серпуховском районе, которые оформлены на 40 юридических лиц, по мнению Генпрокуратуры, подконтрольных
Иск Генпрокуратуры защита Шестуна намерена оспаривать. Юлия Шестун заверяет, что подобного имущества у ее супруга «никогда не было».
Она уверена, что данные действия надзорного ведомства направлены «исключительно на создание негативного мнения о личности арестованного по сфабрикованному уголовному делу».
Прокуратура как надзорный орган должна надзирать за законностью действий следствия, а не участвовать в ходе следственных действий. Нельзя не учитывать и предвзятость генпрокуратуры к Шестуну. Ведь именно он был единственным заявителем по нашумевшему «игорному делу», после которого десять подмосковных прокуроров на год оказались в СИЗО, в бегах. А один высокопоставленный сотрудник Генпрокуратуры Абросимов, по заявлению Шестуна, был осужден на 8 лет за взятку.
Александра Шестуна обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2008—2014 годах он необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка, тем самым нанеся бюджету ущерб в 62,8 млн руб. Александр Шестун находится под арестом с июня 2018 года. Обвинения в свой адрес он отрицает. В апреле того же года Александр Шестун опубликовал на своем
Подробнее о заявлении Генпрокуратуры читайте в публикации «Ъ» «Александр Шестун оказался миллиардером».
Екатерина Гробман
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