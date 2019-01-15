Жена Шестуна назвала заявление Генпрокуратуры о найденных у него миллиардах ложным

Напомним, ранее сегодня, 15 января, официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что надзорное ведомство намерено направить в суд иск об изъятии имущества господина Шестуна общей стоимостью 10 млрд руб. в доход государства. Прокуроры насчитали 565 земельных участков в Серпуховском районе, которые оформлены на 40 юридических лиц, по мнению Генпрокуратуры, подконтрольных экс-главе района.

Также в ведомстве считают, что Александру Шестуну фактически принадлежат две базы отдыха стоимостью 274 млн руб., а также 22 автомобиля, общая стоимость которых доходит до 27 млн руб. У самого господина Шестуна ранее по решению суда были арестованы дом и 100 руб. на счете ВТБ.

Иск Генпрокуратуры защита Шестуна намерена оспаривать. Юлия Шестун заверяет, что подобного имущества у ее супруга «никогда не было».

Она уверена, что данные действия надзорного ведомства направлены «исключительно на создание негативного мнения о личности арестованного по сфабрикованному уголовному делу».

Прокуратура как надзорный орган должна надзирать за законностью действий следствия, а не участвовать в ходе следственных действий. Нельзя не учитывать и предвзятость генпрокуратуры к Шестуну. Ведь именно он был единственным заявителем по нашумевшему «игорному делу», после которого десять подмосковных прокуроров на год оказались в СИЗО, в бегах. А один высокопоставленный сотрудник Генпрокуратуры Абросимов, по заявлению Шестуна, был осужден на 8 лет за взятку. Юлия Шестун

Александра Шестуна обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2008—2014 годах он необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка, тем самым нанеся бюджету ущерб в 62,8 млн руб. Александр Шестун находится под арестом с июня 2018 года. Обвинения в свой адрес он отрицает. В апреле того же года Александр Шестун опубликовал на своем YouTube-канале ролик, в котором обращался к президенту Владимиру Путину и рассказывал об угрозах со стороны властей Подмосковья и ФСБ.

Подробнее о заявлении Генпрокуратуры читайте в публикации «Ъ» «Александр Шестун оказался миллиардером».

Екатерина Гробман