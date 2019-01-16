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00:58 (мск), источник: Известия

Житель Краснодара украл из магазина электронные весы вместо кассы

Краснодарские полицейские задержали мужчину, укравшего из магазина электронные весы вместо кассы. Против него возбуждено уголовное дело, сообщают «Кубанские новости».

Инцидент произошел в станице Елизаветинской. Вооруженный пистолетом мужчина ворвался в магазин, похитил электронные весы, после чего скрылся на автомобиле.

Полицейские установили марку машины и регистрационный номер. Подозреваемого задержали на выезде из города.

В ходе допроса 26-летний местный житель признался в содеянном. Он пояснил, что хотел украсть кассу, однако перепутал ее с электронными весами.

В начале января неизвестный в городе Нерюнги похитил ювелирные изделия на сумму более 265 тыс. рублей. Вскоре полицейские задержали 33-летнего подозреваемого. Мужчина рассказал, что растерял все драгоценности, когда убегал из магазина.

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