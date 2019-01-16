Житель Краснодара украл из магазина электронные весы вместо кассы

Инцидент произошел в станице Елизаветинской. Вооруженный пистолетом мужчина ворвался в магазин, похитил электронные весы, после чего скрылся на автомобиле.

Полицейские установили марку машины и регистрационный номер. Подозреваемого задержали на выезде из города.

В ходе допроса 26-летний местный житель признался в содеянном. Он пояснил, что хотел украсть кассу, однако перепутал ее с электронными весами.