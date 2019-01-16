В городе Шахты обнаружили тело пятого погибшего при взрыве газа

Взрыв на последнем — девятом — этаже дома в Шахтах произошел утром 14 января. В результате были разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. По данным МЧС, в квартире взорвался бытовой газ. Изначально сообщалось об одной жертве и двух пострадавших. В течение 15 января стало известно об еще троих погибших.