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07:35 (мск), источник: Ведомости

В городе Шахты обнаружили тело пятого погибшего при взрыве газа

В городе Шахты в Ростовской области обнаружили тело последней — пятой — жертвы взрыва газа в жилом многоквартирном доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону, передает «Интерфакс».

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Ведомство отметило, что аварийно-спасательные работы завершены.

Взрыв на последнем — девятом — этаже дома в Шахтах произошел утром 14 января. В результате были разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. По данным МЧС, в квартире взорвался бытовой газ. Изначально сообщалось об одной жертве и двух пострадавших. В течение 15 января стало известно об еще троих погибших.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ст. 109 Уголовного России). 16 января — в Шахтах день траура по погибшим.

31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение подъезда десятиэтажного жилого дома. Погибли 39 человек. Основная версия произошедшего — также взрыв бытового газа.

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