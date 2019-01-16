Глава района Бурятии стал фигурантом уголовного дела после незаконных трат на ремонт моста

«Возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального образования “Баргузинский район” Алексея Балуева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (“Превышение должностных полномочий”)», — сообщили в ведомстве. Санкция этой части статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
По версии следствия, в декабре 2017 года
В итоге муниципальный контракт на ремонт был заключен «напрямую с нужным предпринимателем», хотя подрядчик не обладал надлежащей квалификацией в области мостостроения.
Когда ремонт закончился, члены приемочной комиссии при обследовании моста выявили несоответствие фактически выполненных работ условиям муниципального контракта. «Однако глава района, используя свое положение, заставил их подписать акт приемки выполненных работ, а двух лиц, которые так и не согласились с его требованиями, исключил из комиссии. После этого на счета предпринимателя были перечислены обусловленные контрактом денежные средства в размере почти 1,5 млн рублей», — отметили в ведомстве.
Последовавшая проверка выяснила, что фактически использованные материалы стоили 800 тыс. рублей.