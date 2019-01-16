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13:52 (мск), источник: ТАСС

Глава района Бурятии стал фигурантом уголовного дела после незаконных трат на ремонт моста

УЛАН-УДЭ, 16 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении главы Баргузинского района Бурятии, чиновнику вменяют неправомерное расходование выделенных из резервного фонда 1,5 млн рублей на ремонт моста. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Источник: Правительство Республики Бурятия

«Возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального образования “Баргузинский район” Алексея Балуева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (“Превышение должностных полномочий”)», — сообщили в ведомстве. Санкция этой части статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, в декабре 2017 года из-за частичного разрушения потребовался ремонт моста через реку Сувинка на автомобильной дороге местного значения. «В это время к главе района обратился знакомый местный житель, который предложил через подконтрольного ему предпринимателя отремонтировать мост за бюджетные средства. Балуев, желая угодить приятелю, согласился с его предложением, — пояснили в Следственном управлении».

Чтобы обойти требования действующего законодательства о контрактной системе, чиновник своим постановлением объявил режим «Чрезвычайная ситуация» на территории поселения вблизи разрушенного моста и под этим предлогом получил из резервного фонда республики Бурятия более 1,5 млн. рублей.
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В итоге муниципальный контракт на ремонт был заключен «напрямую с нужным предпринимателем», хотя подрядчик не обладал надлежащей квалификацией в области мостостроения.

Когда ремонт закончился, члены приемочной комиссии при обследовании моста выявили несоответствие фактически выполненных работ условиям муниципального контракта. «Однако глава района, используя свое положение, заставил их подписать акт приемки выполненных работ, а двух лиц, которые так и не согласились с его требованиями, исключил из комиссии. После этого на счета предпринимателя были перечислены обусловленные контрактом денежные средства в размере почти 1,5 млн рублей», — отметили в ведомстве.

Последовавшая проверка выяснила, что фактически использованные материалы стоили 800 тыс. рублей.

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