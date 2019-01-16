В Сербии задержали исламского радикала, подозреваемого в подготовке теракта
БЕЛГРАД, 16 янв — РИА Новости. Сотрудники Агентства информации и безопасности (БИА) Сербии и полиции задержали в городе
БЕЛГРАД, 16 янв — РИА Новости. Сотрудники Агентства информации и безопасности (БИА) Сербии и полиции задержали в городе
Двадцатиоднолетнего Армина Алибашича в минувшее воскресенье задержали на улице города
«После этого был проведен обыск его дома в селе Букреш, при котором найдены флаги ИГ*, пропагандистские материалы и литература этой террористической организации. На чердаке дома обнаружены химикаты, которые могут быть использованы для изготовления взрывчатки», — сообщил изданию неназванный источник.
Уточняется, что неизвестно, мог ли задержанный с помощью найденных химикатов создать взрывное устройство.
«Расследование покажет, мог ли он и хотел ли сделать некое устройство и как его применять потом. Известно, что наши службы давно имели информацию о том, что он член радикального исламистского движения, которое действует на территории
*Террористическая организация, запрещенная в России