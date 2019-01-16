В Сербии задержали исламского радикала, подозреваемого в подготовке теракта

Источник: Reuters

Двадцатиоднолетнего Армина Алибашича в минувшее воскресенье задержали на улице города Нови-Пазар в 260 километрах к юго-западу от Белграда, в рюкзаке при нем обнаружили пневматическое ружье с оптическим прицелом и несколько ножей.

«После этого был проведен обыск его дома в селе Букреш, при котором найдены флаги ИГ*, пропагандистские материалы и литература этой террористической организации. На чердаке дома обнаружены химикаты, которые могут быть использованы для изготовления взрывчатки», — сообщил изданию неназванный источник.

Уточняется, что неизвестно, мог ли задержанный с помощью найденных химикатов создать взрывное устройство.

«Расследование покажет, мог ли он и хотел ли сделать некое устройство и как его применять потом. Известно, что наши службы давно имели информацию о том, что он член радикального исламистского движения, которое действует на территории Нови-Пазара и соседних городов. Он также был связан с молодыми людьми, планирующими ехать в Сирию», — цитирует газета собеседника.