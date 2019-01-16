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16:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший начальник российской колонии сел за дань с заключенных

Сегежский городской суд приговорил бывшего начальника исправительной колонии № 7 Сергея Коссиева к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима за превышение и злоупотребление полномочиями. Об этом в среду, 16 января, передает региональное издание «7×7».

Бывший заместитель начальника колонии по производству Анатолий Луист получил три года заключения. Подсудимых взяли под стражу в зале суда после оглашения приговора.

Суд также удовлетворил иски бывших заключенных Лаши Гогуа и Сергея Полуйко, которых заставили сдать на нужды колонии 850 и 250 тысяч рублей соответственно, когда они отбывали наказание. Теперь осужденные должны им вернуть эти деньги.

Потерпевший Лаша Гогуа назвал справедливым приговор бывшим тюремщикам.

«Коссиев был властителем судеб людей, мог казнить, мог миловать, и обращаться было некуда. Искать защиты было негде. Необходимо, чтобы он понял, каково быть тем, над кем он привык издеваться и потешаться», — заявил он.

В последнем слове Коссиев и Луист раскаялись в содеянном и признали вину. Их судили в особом порядке. Бывших тюремщиков обвиняли в вымогательстве денег у заключенных под предлогом ремонта помещений колонии. Потерпевшими по делу оказались восемь человек.

Коссиев организовал в своей колонии систематические поборы с заключенных, а также пытки. Однако факты насилия над осужденными так и не попали в материалы уголовного дела, отмечает «Медиазона».

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«Вваливались в камеру чудовища»

О пытках и избиениях заключенных в сегежской колонии рассказал в своем письме в 2016 году оппозиционер Ильдар Дадин, который попал туда для отбытия наказания. Он сообщил, что его избил лично начальник колонии Коссиев и трое надзирателей. «Всего избивали за этот день четыре раза, по 10−12 человек одновременно, били ногами. После третьего избиения опустили голову в унитаз прямо в камере ШИЗО», — говорилось в письме Дадина.

В Следственном комитете назвали правомерным применение силы к оппозиционеру.

Дадин был первым, кого привлекли к уголовной ответственности по статье 212.1 УК РФ, предусматривающей наказание за нарушения порядка проведения публичного мероприятия. В декабре 2015 года он был приговорен к трем годам колонии общего режима.

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