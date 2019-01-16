В суде по делу наркобарона Эль-Чапо рассказали, что бывший президент Мексики получил от него взятку в $100 млн

Источник: Enrique Peña Nieto

Сифуэнтес рассказал, что взятку передали в октябре 2012 года через приближенную Гусмана под псевдонимом «Кума Мария». По его утверждению, это произошло после того, как Пенью Ньето избрали, но до его инаугурации.

Глава администрации бывшего президента Мексики назвал обвинения «ложными, клеветническими и абсурдными». Он добавил, что Эль Чапо выследило, арестовало и отправило в США именно правительство Пеньи Ньето. «С начала правления это была основная задача Кабинета безопасности», — добавил он.

Источник: Reuters

Новость Скользящий наркотрафик

Власти Мексики задержали колумбийского наркодельца Сифуэнтеса в 2013 году. Через три года его отправили в США, где он начал сотрудничать со следствием против Эль Чапо. Сифуэнтес работал и жил с мексиканским наркобароном с 2007 года и до ареста последнего.

Эль Чапо задержали в 2016 году, а в январе 2017 года Мексика экстрадировала его в США, где его будут судить за наркоторговлю. В это время в Мексике началась война за «наследство» «Коротышки» — его картель Синалоа.