В суде по делу наркобарона Эль Чапо рассказали, что бывший президент Мексики получил от него взятку в $100 млн
Бывший подельник лидера мексиканского картеля Хоакина Гусмана по прозвищу
Бывший подельник лидера мексиканского картеля Хоакина Гусмана по прозвищу
Сифуэнтес рассказал, что взятку передали в октябре 2012 года через приближенную Гусмана под псевдонимом «Кума Мария». По его утверждению, это произошло после того, как Пенью Ньето избрали, но до его инаугурации.
Глава администрации бывшего президента Мексики назвал обвинения «ложными, клеветническими и абсурдными». Он добавил, что
Власти Мексики задержали колумбийского наркодельца Сифуэнтеса в 2013 году. Через три года его отправили в США, где он начал сотрудничать со следствием против
Энрике Пенья Ньето занимал пост президента Мексики с 2012 по 2018 годы. На выборах он набрал 38,21% голосов избирателей. По данным Bloomberg, к концу срока уровень одобрения Пеньи Ньето упал до 12% против 50% в начале правления.
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