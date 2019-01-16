В Сербии накануне визита Владимира Путина задержали группу боевиков
В сербском городе
В сербском городе
В частности, 21-летний исламист Армин Алибашич был задержан сербскими спецслужбами и полицией вечером в минувшее воскресенье. По данным белградского издания Blic, арест произведен на одной из улиц города
После этого в доме Алибашича в городском районе Букреш был проведен обыск. В результате были найдены пропагандистские материалы и символика террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), а на чердаке — химические реактивы, которые, по оценке специалистов, могут использоваться для изготовления взрывчатки.
По признанию источника издания в сербских правоохранительных органах, за Алибашичем спецслужбы следили давно, так как он активно контактировал с группой ваххабитов, занимающейся отправкой наемников в Сирию. В ходе допроса задержанный заявил, что «не признает ни Сербию, ни
Геннадий Сысоев, Подгорица
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