В Сербии накануне визита Владимира Путина задержали группу боевиков

Источник: AP 2019

В частности, 21-летний исламист Армин Алибашич был задержан сербскими спецслужбами и полицией вечером в минувшее воскресенье. По данным белградского издания Blic, арест произведен на одной из улиц города Нови-Пазар. В рюкзаке задержанного были обнаружены винтовка с оптическим прицелом и несколько ножей.

После этого в доме Алибашича в городском районе Букреш был проведен обыск. В результате были найдены пропагандистские материалы и символика террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), а на чердаке — химические реактивы, которые, по оценке специалистов, могут использоваться для изготовления взрывчатки.

По признанию источника издания в сербских правоохранительных органах, за Алибашичем спецслужбы следили давно, так как он активно контактировал с группой ваххабитов, занимающейся отправкой наемников в Сирию. В ходе допроса задержанный заявил, что «не признает ни Сербию, ни какое-либо другое государство, ни органы государственной власти», а себя назвал «истинным верующим». Следователям предстоит установить, каким образом он намеревался использовать химические реактивы и оружие. Спустя сутки в городе Нови-Пазар были задержаны еще двое радикалов.

Проведенные аресты некоторые сербские СМИ тут же связали с предстоящим визитом в Сербию президента РФ: Владимир Путин прибывает в Белград в четверг. Журналисты объявили, что задержанные могли готовить теракт во время визита российского лидера. Впрочем, официального подтверждения со стороны сербских правоохранителей эта версия не получила.