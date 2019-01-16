Путин поручил полностью расселить дом в Магнитогорске, в подъезде которого произошел взрыв

Источник: AP 2019

«Жители города обратились ко мне с просьбой расселить весь дом. Несмотря на то, что экспертиза показывает, что жить там можно, но трагедия большая — 39 погибших. Я людей понимаю, которые живут в этом месте», — сказал глава государства на совещании с членами правительства.

«Надо пойти навстречу людям и дом расселить. Целиком. Всем предоставить жилье», — распорядился Путин.

Президент привел предварительные расчеты, по которым расселение всего дома обойдется в 1 млрд 300 млн рублей. По его словам, собрать эти деньги можно из трех источников — федерального, регионального бюджетов и из средств Магнитогорского металлургического комбината

«С “магниткой” поговорим, знаю, что они откликаются всегда на такие вещи», — отметил Путин.

Он потребовал решить вопрос с расселением дома «в самые короткие сроки» и представить предложения по поводу того, что затем появится на месте дома. «Новое строительство или парк сделать — вам виднее, жителям города, жителям микрорайона, мэру города. Вместе с людьми посоветуйтесь и представьте предложения. Дом нужно расселить», — указал глава государства.