Путин поручил полностью расселить дом в Магнитогорске, в подъезде которого произошел взрыв

«Жители города обратились ко мне с просьбой расселить весь дом. Несмотря на то, что экспертиза показывает, что жить там можно, но трагедия большая — 39 погибших. Я людей понимаю, которые живут в этом месте», — сказал глава государства на совещании с членами правительства.
«Надо пойти навстречу людям и дом расселить. Целиком. Всем предоставить жилье», — распорядился Путин.
«С “магниткой” поговорим, знаю, что они откликаются всегда на такие вещи», — отметил Путин.
Он потребовал решить вопрос с расселением дома «в самые короткие сроки» и представить предложения по поводу того, что затем появится на месте дома. «Новое строительство или парк сделать — вам виднее, жителям города, жителям микрорайона, мэру города. Вместе с людьми посоветуйтесь и представьте предложения. Дом нужно расселить», — указал глава государства.
«Команда понятна», — заверил Дубровский.
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