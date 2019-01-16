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17:38 (мск), источник: Daily Storm

СМИ: сербские силовики не связывают задержание ваххабита с визитом Путина

Источник «Спутник Сербия» в спецслужбах отрицает, что арестованный террорист хотел убить российского лидера.

Источник: Reuters

Сербские силовики из Агентства информации и безопасности арестовали исламского радикала Армина Алибашича, который, как рассказали источники таблоида Blic, готовил покушение на жизнь президента РФ Владимира Путина, когда тот был с визитом в Белграде. На официальном сайте сербских силовиков ничего о подобном задержании не говорится, также ничем не подтверждается, что арестованный собирался совершить именно покушение на Путина. Немного позже источник агентства «Спутник Сербия» в спецслужбах опроверг связь между террористом и визитом Владимира Путина в Белград.

В воскресенье 21-летнего мужчину взяли в городе Нови-Пазар, когда заметили, что он несет в рюкзаке оптическую винтовку, на поясе у него был нож, также при нем был USB-шнур, пишет Blic. Место задержания находится в 260 километрах к юго-западу от Белграда. В его квартире нашли целый арсенал и символику Исламского государства [запрещено в России]. На чердаке дома хранились химикаты, из которых можно изготовить взрывчатку. В его жилище был мачете и заметки о городах, их удаленности от Нови Позар, несколько мишеней [импровизированных целей].

Завтра президент России Владимир Путин приедет на переговоры в сербскую столицу Белград, Россия является традиционным союзником и партнером Сербии.

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