СМИ: сербские силовики не связывают задержание ваххабита с визитом Путина
Источник «Спутник Сербия» в спецслужбах отрицает, что арестованный террорист хотел убить российского лидера.
Источник «Спутник Сербия» в спецслужбах отрицает, что арестованный террорист хотел убить российского лидера.
Сербские силовики из Агентства информации и безопасности арестовали исламского радикала Армина Алибашича, который, как рассказали источники таблоида Blic, готовил покушение на жизнь президента РФ Владимира Путина, когда тот был с визитом в Белграде. На официальном сайте сербских силовиков ничего о подобном задержании не говорится, также ничем не подтверждается, что арестованный собирался совершить именно покушение на Путина. Немного позже источник агентства «Спутник Сербия» в спецслужбах опроверг связь между террористом и визитом Владимира Путина в Белград.
В воскресенье 21-летнего мужчину взяли в городе
Завтра президент России Владимир Путин приедет на переговоры в сербскую столицу Белград, Россия является традиционным союзником и партнером Сербии.