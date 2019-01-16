На месте взрыва в жилом доме в Шахтах не найдено взрывчатых веществ

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«Сотрудниками Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России в ходе проведения осмотра места происшествия с применением газоанализатора следов взрывчатых веществ не обнаружено. По полученным смывам назначена химическая экспертиза», — сказала Петренко в среду «Интерфаксу».

Она отметила, что в настоящее время разбор завалов завершен, установлено местонахождение всех жильцов пострадавших квартир. «Погибли пять человек, женщина 1987 года рождения с малолетней дочерью были госпитализированы. В настоящее время осуществляется выдача тел родственникам погибших», — сказала Петренко.

«Следствием установлено, что 14 января в результате хлопка газа произошло частичное разрушение пяти квартир на восьмом и девятом этажах одного из подъездов многоквартирного жилого дома в городе Шахты», — сказала представитель СК.

Она отметила, что в ходе осмотра установлено, что эпицентр взрыва располагается в квартире 72, в которой проживала одна женщина 1952 года рождения.

В ходе осмотра квартиры изъято газовое оборудование — газовая плита. Кран подачи газа в квартиру на момент осмотра находился в положении «открыто». Светлана Петренко официальный представитель СК

По ее словам, из показаний свидетелей следует, что накануне происшествия в подъезде чувствовался запах бытового газа. «Проводятся допросы сотрудников газовых компаний, обслуживавших дом. В организациях в ходе обысков изъяты документы об обслуживании и ремонте газового оборудования. Данная документация осматривается», — сказала Петренко.

Она добавила, что на полигоне производится осмотр извлеченных из разрушенного дома строительных конструкций и частей внутридомового оборудования.

14 января взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном доме в городе Шахты. На момент взрыва в квартирах второго подъезда находились 55 человек, пятеро из них погибли.