Стало известно о состоянии похищенных пиратами россиян

«Дали возможность капитану пообщаться с судовладельцем, он подтвердил, что все более или менее в порядке, люди содержатся в более или менее приличных условиях», — объяснил он.

По словам Сухорукова, компания начала вести переговоры с захватчиками. С этой целью судовладелец обратился к британской организации-переговорщику. Интересы пиратов также представляют специально нанятые посредники.

5 января стало известно о похищении российских граждан пиратами. Нападение на контейнеровоз MSC Mandy было совершено в ночь на 2 января во время дрейфа в 20 милях от берега на траверзе порта Котоноу в Гвинейском заливе.