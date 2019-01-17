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03:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о состоянии похищенных пиратами россиян

Представители пиратской группировки, захватившей в заложники шестерых россиян у берегов Бенина, связались с судовладельцем. Об этом сообщает председатель Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков, передает ТАСС.

«Дали возможность капитану пообщаться с судовладельцем, он подтвердил, что все более или менее в порядке, люди содержатся в более или менее приличных условиях», — объяснил он.

По словам Сухорукова, компания начала вести переговоры с захватчиками. С этой целью судовладелец обратился к британской организации-переговорщику. Интересы пиратов также представляют специально нанятые посредники.

5 января стало известно о похищении российских граждан пиратами. Нападение на контейнеровоз MSC Mandy было совершено в ночь на 2 января во время дрейфа в 20 милях от берега на траверзе порта Котоноу в Гвинейском заливе.

На его борту находились находились 26 человек: двое граждан Грузии, четверо граждан Украины и 20 граждан России. Нападавших было от семи до девяти человек. Они угрожали экипажу огнестрельным и холодным оружием.

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