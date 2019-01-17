Число жертв теракта в Кении выросло до 21
Среди погибших — граждане США и Великобритании.
Среди погибших — граждане США и Великобритании.
Число погибших в результате нападения террористов на пятизвездочный отель Dusit в столице Кении Найроби высросло до 21 человека. Эти данные приводит Associated Press. Ранее сообщалось о 14 погибших.
Большинство жертв — граждане Кении, а также один британец, один гражданин США, гражданство еще троих пока не установлено. Около 30 человек были доставлены в больницу с ранениями.
Операция против экстремистов завершена, все боевики убиты. Ответственность за нападение на отель взяла на себя запрещенная в России группировка «Аш-Шабаб».