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09:43 (мск), источник: BFM.ru

Число жертв теракта в Кении выросло до 21

Среди погибших — граждане США и Великобритании.

Источник: AFP 2019

Число погибших в результате нападения террористов на пятизвездочный отель Dusit в столице Кении Найроби высросло до 21 человека. Эти данные приводит Associated Press. Ранее сообщалось о 14 погибших.

Большинство жертв — граждане Кении, а также один британец, один гражданин США, гражданство еще троих пока не установлено. Около 30 человек были доставлены в больницу с ранениями.

Операция против экстремистов завершена, все боевики убиты. Ответственность за нападение на отель взяла на себя запрещенная в России группировка «Аш-Шабаб».

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