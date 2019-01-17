МЧС завершило вывод спасателей с места ЧП в Шахтах

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«Все силы и средства МЧС выведены в пункты постоянной дислокации», — сказала она.

Как ранее сообщал журналистам губернатор региона Василий Голубев, после завершения аварийно-спасательных работ несколько дней на месте будут работать следователи. После этого специальная комиссия начнет инструментальное обследование дома на предмет пригодности для проживания и оценки материального ущерба от взрыва.