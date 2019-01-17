МЧС завершило вывод спасателей с места ЧП в Шахтах

«Все силы и средства МЧС выведены в пункты постоянной дислокации», — сказала она.
Как ранее сообщал журналистам губернатор региона Василий Голубев, после завершения
В понедельник утром произошел взрыв бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты, частично обрушились восьмой и девятый этажи. Спасены были семь человек.
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