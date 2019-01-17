Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США приняли решение по размещению своих войск на Курилах
Самые дорогие «Порше» (и не только)
Все, что хотите: Mail.ru Здоровье отвечает на вопросы пользователей
Алла Пугачева появилась в храме в экстравагантном образе
Губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
Россия переходит на цифровое телевещание Если телевизор был приобретен относительно недавно, то все будет происходить автоматически
Мария Порошина выписалась из роддома
Кейт Миддлтон сделала скворечники вместе со школьниками
Экспертиза по делу дознавательницы дала неожиданные результаты
Бойко резко высказалась о своей депортации из РФ
Покушения на Владимира Путина - первые подробности (сорвалось)
Бедных станет меньше: что изменит Голикова
Путин отреагировал на рост цен с начала года
Путин отменил решение по дому в Магнитогорске
Сода и кроссовки: самые дикие сочетания (15 фото)
В России закрывается старейшая сеть магазинов
От каких платежей за ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
Почему квартиры россиян станут меньше, но дороже
Фоторепортажи
12Католики по всему миру встретили Рождество
30Кого мы потеряли в 2018 году
09:36 (мск), источник: РИА Новости

МЧС завершило вывод спасателей с места ЧП в Шахтах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв — РИА Новости, Юлия Насулина. МЧС завершило вывод спасателей с места частичного обрушения дома в городе Шахты Ростовской области, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону Марина Абрамченко.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

«Все силы и средства МЧС выведены в пункты постоянной дислокации», — сказала она.

Как ранее сообщал журналистам губернатор региона Василий Голубев, после завершения аварийно-спасательных работ несколько дней на месте будут работать следователи. После этого специальная комиссия начнет инструментальное обследование дома на предмет пригодности для проживания и оценки материального ущерба от взрыва.

В понедельник утром произошел взрыв бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты, частично обрушились восьмой и девятый этажи. Спасены были семь человек. Из-под завалов извлекли тела пятерых погибших.

 Названы страны с самыми красивыми женщинами
Ученые поняли, почему собаки - самые преданные друзья
В США рассказали о приоритетах в противостоянии России и Китаю
«Русская одержимость»: какие наши привычки бесят европейцев
Военнослужащим запаса запретят соцсети
Задержан гендиректор производителя водок «Пять озер» и «Хаски»
Первое в истории растение на Луне погибло
От чего зависит размер прибавки к пенсии с 1 января 2019 года
Российский чиновник объявил режим ЧС ради коррупционной сделки
Спорт
Логинова могут заменить, если он устанет Тренер сборной России Анатолий Хованцев будет беречь лидера национальной команды
Hi-Tech
Раскрыты подробности о гибком iPhone Его придется дожидаться по крайней мере до 2020 года.
Авто
Новая BMW: таких «ноздрей» у «семерки» еще не было (фото) BMW официально представила обновленную «семерку», которая получила большие – даже очень большие – ноздри. Мало того, уже известны и цены!
Кино
Галкин раскрыл правду об инциденте с Пугачевой на съемках Ведущий прокомментировал информацию о приступе удушья, который якобы случился с певицей на шоу «Сегодня вечером»
Недвижимость
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
Российский губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
Почему квартиры россиян станут меньше, но дороже
Кто виноват во взрывах газа в домах: мнение экспертов
Популярные темы на «Детях»
Какое то жертвоприношение. Почему ради ребенка надо усыпить кота?! 594
Про помощь 532
Предать родных. 520
Должна ли я платить? 260
Леди
Как выглядеть красиво с нестандартной фигурой Любая девушка может найти в своей фигуре какие-то недостатки, но их легко превратить в достоинства, правильно подобрав одежду
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как эффективно помыть москитную сетку
5 отелей Парижа с самыми захватывающими видами из окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь