При пожаре в офисном центре в Перми пострадали 14 человек
Москва. 17 января. INTERFAX.RU — К настоящему моменту возгорание на третьем этаже потушено.
Москва. 17 января. INTERFAX.RU — К настоящему моменту возгорание на третьем этаже потушено.
Четырнадцать человек пострадали в результате возгорания в офисном центре в Перми, сообщили «Интерфаксу» в
«14 пострадавших, из них шесть госпитализированы», — сказал представитель министерства.
Однако в
В настоящий момент пожар потушен.
Информация о пожаре на третьем этаже офисного здания по улице Монастырская, 12А поступила на пульт пожарной охраны в 14:10 по местному времени (12:10 мск).
По данным справочника 2ГИС, в здании располагаются несколько кафе, магазин, офисы компаний, стоматологическая клиника.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.