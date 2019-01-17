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14:27 (мск), источник: Интерфакс

При пожаре в офисном центре в Перми пострадали 14 человек

Москва. 17 января. INTERFAX.RU — К настоящему моменту возгорание на третьем этаже потушено.

Источник: Reuters

Четырнадцать человек пострадали в результате возгорания в офисном центре в Перми, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального минздрава.

«14 пострадавших, из них шесть госпитализированы», — сказал представитель министерства.

Однако в пресс-службе МЧС предоставили другие данные.

«По последней информации, шестеро пострадали, госпитализированы 4 человека, двум оказана помощь амбулаторно. Спасены 15 человек», — сказали в ведомстве, добавив, что женщина на девятом месяце беременности в сознании госпитализирована в родовое отделение больницы.

В настоящий момент пожар потушен.

Во время загрузки произошла ошибка.

Информация о пожаре на третьем этаже офисного здания по улице Монастырская, 12А поступила на пульт пожарной охраны в 14:10 по местному времени (12:10 мск).

По данным справочника 2ГИС, в здании располагаются несколько кафе, магазин, офисы компаний, стоматологическая клиника.

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