При пожаре в офисном центре в Перми пострадали 14 человек

Источник: Reuters

Четырнадцать человек пострадали в результате возгорания в офисном центре в Перми, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального минздрава.

«14 пострадавших, из них шесть госпитализированы», — сказал представитель министерства.

Однако в пресс-службе МЧС предоставили другие данные.

«По последней информации, шестеро пострадали, госпитализированы 4 человека, двум оказана помощь амбулаторно. Спасены 15 человек», — сказали в ведомстве, добавив, что женщина на девятом месяце беременности в сознании госпитализирована в родовое отделение больницы.

В настоящий момент пожар потушен.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/tFj0BSjoHmo?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Информация о пожаре на третьем этаже офисного здания по улице Монастырская, 12А поступила на пульт пожарной охраны в 14:10 по местному времени (12:10 мск).

По данным справочника 2ГИС, в здании располагаются несколько кафе, магазин, офисы компаний, стоматологическая клиника.