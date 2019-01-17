Один человек погиб и трое пострадали на пожаре в Санкт-Петербурге
Москва. 17 января. INTERFAX.RU — Как сообщалось, в здании
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Москва. 17 января. INTERFAX.RU — Как сообщалось, в здании
При пожаре в здании
«Пострадали три человека и один погиб», — сказали в
Как сообщалось, в 15:54 поступил сигнал о пожаре в здании типографии по адресу: Кировский район, Ленинский пр., д. 139. Возгоранию присвоен второй номер сложности. Из горящего здания были эвакуированы более 30 человек.
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К тушению привлечены 105 человек личного состава и 23 единицы техники.