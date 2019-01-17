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17:15 (мск), источник: Интерфакс

Один человек погиб и трое пострадали на пожаре в Санкт-Петербурге

Москва. 17 января. INTERFAX.RU — Как сообщалось, в здании Санкт-Петербургского газетного комплекса произошло обрушение перекрытия на площади 60 кв. м.

При пожаре в здании Санкт-Петербургского газетного комплекса погиб человек, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС РФ.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Пострадали три человека и один погиб», — сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, в 15:54 поступил сигнал о пожаре в здании типографии по адресу: Кировский район, Ленинский пр., д. 139. Возгоранию присвоен второй номер сложности. Из горящего здания были эвакуированы более 30 человек.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что в горящем здании рухнули перекрытия. «Пожар охватил площадь в сто квадратных метров с последующим обрушением перекрытий между вторым и третьим этажами на площади 60 квадратных метров».

К тушению привлечены 105 человек личного состава и 23 единицы техники.

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