Один человек погиб и трое пострадали на пожаре в Санкт-Петербурге

При пожаре в здании Санкт-Петербургского газетного комплекса погиб человек, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС РФ.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-68471405&id=456251076&hash=4515d9e360ebeb8a&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Пострадали три человека и один погиб», — сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, в 15:54 поступил сигнал о пожаре в здании типографии по адресу: Кировский район, Ленинский пр., д. 139. Возгоранию присвоен второй номер сложности. Из горящего здания были эвакуированы более 30 человек.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что в горящем здании рухнули перекрытия. «Пожар охватил площадь в сто квадратных метров с последующим обрушением перекрытий между вторым и третьим этажами на площади 60 квадратных метров».