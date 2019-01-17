Крупный пожар произошел в здании Санкт-Петербургского газетного комплекса
Москва. 17 января. INTERFAX.RU — Пожар повышенной сложности тушат в здании
Москва. 17 января. INTERFAX.RU — Пожар повышенной сложности тушат в здании
«17 января в 15.54 поступило сообщение о пожаре в здании типографии по адресу: Кировский район, Ленинский пр., д. 139. первые
Позднее в
Возгоранию присвоен второй номер сложности. К тушению привлечены 105 человек личного состава и 23 единицы техники.
В горящем здании рухнули перекрытия. «Пожар охватил площадь в сто квадратных метров с последующим обрушением перекрытий между вторым и третьим этажами на площади 60 квадратных метров», — сказали в