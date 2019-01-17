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17:10 (мск), источник: Интерфакс

Крупный пожар произошел в здании Санкт-Петербургского газетного комплекса

Москва. 17 января. INTERFAX.RU — Пожар повышенной сложности тушат в здании Санкт-Петербургского газетного комплекса на Ленинском проспекте, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу в четверг.

«17 января в 15.54 поступило сообщение о пожаре в здании типографии по адресу: Кировский район, Ленинский пр., д. 139. первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в 16:03. К моменту их прибытия огонь вырывался из окон второго этажа четырехэтажного здания», — говорится в сообщении МЧС.

Позднее в пресс-службе МЧС РФ «Интерфаксу» сообщили, что несколько человек госпитализированы. Всего из горящего здания эвакуированы более 30 человек.

Во время загрузки произошла ошибка.

Возгоранию присвоен второй номер сложности. К тушению привлечены 105 человек личного состава и 23 единицы техники.

В горящем здании рухнули перекрытия. «Пожар охватил площадь в сто квадратных метров с последующим обрушением перекрытий между вторым и третьим этажами на площади 60 квадратных метров», — сказали в пресс-службе.

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