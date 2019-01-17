Крупный пожар произошел в здании Санкт-Петербургского газетного комплекса

«17 января в 15.54 поступило сообщение о пожаре в здании типографии по адресу: Кировский район, Ленинский пр., д. 139. первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в 16:03. К моменту их прибытия огонь вырывался из окон второго этажа четырехэтажного здания», — говорится в сообщении МЧС.

Позднее в пресс-службе МЧС РФ «Интерфаксу» сообщили, что несколько человек госпитализированы. Всего из горящего здания эвакуированы более 30 человек.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-62356431&id=456240442&hash=becf7fc4c509f037&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Возгоранию присвоен второй номер сложности. К тушению привлечены 105 человек личного состава и 23 единицы техники.