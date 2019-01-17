В Саратове автомобиль протаранил супермаркет
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Саратове автомобиль протаранил вход в супермаркет. Видео инцидента опубликовал «Пятый канал».
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Саратове автомобиль протаранил вход в супермаркет. Видео инцидента опубликовал «Пятый канал».
На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как за несколько секунд до инцидента в магазин вошел мужчина. Как только он прошел внутрь, машина протаранила автоматические стеклянные двери и остановилась.
По данным телеканала, в результате происшествия никто не пострадал. Водитель утверждает, что причиной инцидента стала техническая неисправность автомобиля.