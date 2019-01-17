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17:50 (мск), источник: РИА Новости

В Саратове автомобиль протаранил супермаркет

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Саратове автомобиль протаранил вход в супермаркет. Видео инцидента опубликовал «Пятый канал».

На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как за несколько секунд до инцидента в магазин вошел мужчина. Как только он прошел внутрь, машина протаранила автоматические стеклянные двери и остановилась.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным телеканала, в результате происшествия никто не пострадал. Водитель утверждает, что причиной инцидента стала техническая неисправность автомобиля.

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